El Frente Piquetero realiza 7 cortes de ruta

El Frente Piquetero de Río Negro inició este martes un plan de lucha en toda la provincia que incluye protestas simultáneas en Roca, Cipolletti, Allen, Regina, Bariloche, El Bolsón y en la zona de Valle Medio. Es en demanda a la gestión de Arabela Carreras de un plan de trabajo en obras públicas y mejoramientos barriales. Además, se pidió asistencia a las familias carenciadas y recursos para los comedores y merenderos.

Desde el Frente indicaron que “hace dos semanas mantuvimos un encuentro con la ministra de Desarrollo Social, Natalia Reynoso y les presentamos las demandas relacionadas con la profunda crisis social y alimentaria que atraviesan los sectores más castigados de la sociedad”.

Agregaron que “ante la falta de respuestas, decidimos este plan de lucha que consistirá en llevar adelante protestas simultáneas sobre la ruta en diferentes partes de la provincia. Hace ya un año venimos diciendo que la comida no alcanza, que la situación está cada vez más difícil y que día a día se suman más y más familias a los comedores y más niños a los merenderos. A esto se suma la llegada del invierno que impacta sobre los barrios más carenciados, donde el 70% de las familias no tienen gas natural. Estamos haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno, nosotros no vamos a decirle que no a un chico que venga por un pedazo de pan o un vaso de leche. Vamos a salir a luchar.”

En Roca el corte se realizará en la Ruta Nacional 22 y Damas Patricias, con una olla popular, mientras que otro corte de realizará a partir de las 10 de la mañana en la zona del tercer puente que une Cipolletti con Neuquén.