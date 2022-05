Acusan de mentirosa a la intendenta de Plottier

En más de una oportunidad, la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, la emprendió contra concejales a los que les pidió que trabajen más y contra diputados oriundos de esa ciudad, a los que les reclamó acompañamiento en su reclamo de mayor coparticipación. Ahora, la legisladora Laura Bonotti le contestó en duros términos y no sólo la acusó de mentirosa, sino también de una supuesta persecución a trabajadores municipales.

Ruiz llegó a la Intendencia como candidata del partido Siempre que conduce el ex jefe comunal y actual diputado provincial, Andrés Peressini, y no ha logrado una convivencia armoniosa con legisladores ni con ediles, lo que ha decantado en complicaciones para la gestión.

A continuación, la carta abierta de la diputada Bonotti a la intendenta Ruiz:

“Usted falta a la verdad en declaraciones que hace de cara a la sociedad. Dice no lograr ponerse de acuerdo conmigo y el diputado Andrés Peressini. Dice que no están en la misma sintonía, cuando es usted que desde marzo de 2020 no atiende nuestras llamadas, no contesta nuestros mensajes, no nos convoca a reuniones de trabajo. Nos cerró todas las puertas. Usted no habilita el diálogo.

Y no solo eso. Se ha encargado de perseguir a empleados de planta permanente y políticos que forman parte de nuestro proyecto. El proyecto político que durante 8 años duros, logró sacar a Plottier de la crisis económica en la que se encontraba en 2011. Incluso usted despidió a empleados de planta política que trabajaron para que sea intendenta.

La sociedad debe saber la verdad. No habilita el diálogo y sin esto, que es fundamental en la política, no es posible construir consensos, acuerdos, puntos en común para fortalecer el proyecto que la puso en tan importante rol para la ciudad. Siendo una figura política desconocida, en sólo un mes, logró ser intendenta. Porque el proyecto de Peressini en 20 días llamo a votar por usted.

Cómo otras funcionarias tuvo la posibilidad de ser candidata, lo fue, y ganó por el enorme respaldo al proyecto de Peressini con los votos de los vecinos de Plottier. En sus declaraciones ha hecho de la victimización, la difamación y la mentira sus herramientas políticas para diferenciarse del espacio político del que aún es parte, del que no le interesa participar por su ambición personal hasta el día de hoy, aunque lo niegue, sigue siendo afiliada.

Costó 8 años posicionar a Plottier como la segunda ciudad de la Provincia. Usted hoy dispone de estabilidad económica, de millones, de presupuesto para invertir, porque nosotros concretamos los cambios necesarios para resolver la constante crisis que atravesaba nuestra ciudad desde el año 2011. Todos los vecinos y vecinas saben de dónde partimos.

Nuestro proyecto Siempre le abrió las puertas, le dio la oportunidad y usted a través de la persecución ideológica y política debilita internamente al espacio. Muchas veces junto al diputado Andrés Peressini nos pusimos a disposición para sumar fuerzas a la discusión de ampliación del ejido, la coparticipación, la expropiación de tierras y obras estructurales, pero usted prefirió marginarnos.

Tampoco está dispuesta a establecer el diálogo con el presidente del Concejo Deliberante y ningunea a los concejales de su propio espacio ¿Cómo es posible que como intendenta no esté abierta a trabajar con todos los ediles?. Pareciera que usted desconoce la división de poderes. Usted rompió la confianza con nosotros, con el proyecto y con la gente que la votó, que aún sin conocerla, lo hicieron por la confianza a los años de trabajo de Andrés Peressini y su equipo. Usted dijo textual nos reunimos y hablamos (sobre Andrés Peressini), lo cual es una mentira, ya que hace dos años que no hemos logrado tener una charla con su persona”.