Lacrimógena historia municipal de cebollas

Horas, papeles, energía eléctrica y esfuerzo humano ha consumido un expediente que se inició en agosto de 2018 -durante la gestión del ex intendente Horacio Quiroga- por un decomiso de cebollas, cuya acta de infracción fue declarara nula por la Justicia de Faltas.

En un momento se lo creyó resuelto, pero no fue así. Siguió adelante y, ahora, el intendente Mariano Gaido rechazó las renovadas pretensiones de la comerciante María Susana P. e instruyó a la subsecretaría de Comercio, para que devuelva la mercadería incautada, sea en especies o mediante un depósito bancario de 143.600 pesos. También dispuso que le envíen una intimación para que acepte.

En el expediente consta que el reclamo comenzó ante la entonces dirección de Calidad Alimentaria de la subsecretaría de Comercio, tras un operativo realizado en marzo de aquel año, en el que agentes municipales decomisaron 22 bolsas de cebollas por 25 kilos cada una y 26 cajos de uvas de 16 kilos cada uno.

La mujer hizo el reclamo y, a los pocos días, la Justicia de Faltas declaró la nulidad de las actuaciones y ordenó la devolución de los productos. Pero, cuando se presentó a buscarlos le dijeron que habían sido donados; entonces reclamó 95.550 pesos e intereses.

El expediente siguió su curso y en septiembre de 2020, ya durante la gestión actual, el municipio tuvo un gesto de “buena voluntad” -así dice- y le ofreció 107.800 pesos, ya que esa era la cotización realizada por el Mercado Central en aquel momento. La mujer lo consideró poco y sumó otro reclamo: el de los gastos de traslado de la mercadería desde San Juan a Neuquén.

El municipio argumentó que si bien la mujer tiene dos licencias comerciales, los comercios en cuestión no existen en los domicilios declarados; y sostuvo, además, que esas licencias no son del rubro frutas y verduras y que no tenía permiso para la venta en la vía pública. Con esos argumentos se expidió esta nueva respuesta municipal.