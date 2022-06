Neuquén: cayó un caño de 5 metros de un piso 17 en pleno centro

Un grave episodio se dio en pleno centro de la ciudad de Neuquén, en la tarde de este lunes. Un caño de unos cinco metros cayó de un piso 17 de un edificio en construcción. Perforó el techo de un vecino en la calle Antártida Argentina al 300, esquina La Rioja.

"En ese momento no me encontraba en casa, pero si mi hijo que recién llegaba y ve ese panorama. Cuando me lo comenta, yo pensé 'un pedazo de caño', pero al observar bien se trata de un caño enorme que cayó de la parte de todo el andamiaje. Pegó en la construcción de al lado, rebotó e ingresó acá", sostuvo Jorge Rodríguez, dueño de la casa. Además, agregó preocupado, que "es muy grave lo que pasó, pudo haber matado a alguien"

Asimismo, cabe destacar que el hombre, manifestó que no es la primera vez que ocurre una situación de estas características: "Han caído pedazos de madera, también se desprendió un tirante de tres por tres metros. Hay denuncias, hay inspecciones, pero lo que pasa es que la obra se para, se paga la multa y siguen como si nada hubiera pasado".