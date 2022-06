Atacaron, voltearon y mordieron a una abuela

Una abuela de 73 años fue atacada por tres perros y sufrió desgarros en una de sus piernas y un shock nervioso, mientras se encontraba haciendo gimnasia. El hecho, que conmocionó a la ciudad de Santa Rosa, se registró en plena tarde cuando María del Cármen Vázquez fue atacada por “tres perros que salieron de una casa con el portón abierto” y la mordieron cruelmente. De acuerdo con lo que manifestó a los medios de comunicación, se encontraba “como todas las tardes” realizando la gimnasia aeróbica que le recomendaron para atender su salud, en un sector de la avenida Spinetto de la capital pampeana.

El ataque fue protagonizado –según la mujer- por tres perros que le provocaron mordidas en una de las piernas y “por la fuerza que tiene cuando se vienen encima, me tiraron al piso y di con la cara en el suelo”, señaló.

Ante los gritos de la víctima, acudieron vecinos del sector, entre quienes se encontraban los residentes de la casa de donde salieron los perros al ataque. En este sentido, Vázquez agradeció la ayuda vecinal ya que “si no hubiera sido porque los espantaron no sé qué hubiera pasado, porque me mordieron y desgarraron una pierna pero además estaba en el suelo y no podía defenderme”.

También señaló que los vecinos que residen en la casa de donde salieron los canes le explicaron que ellos no son sus dueños “sino que les dan de comer, de vez en cuando”.

Este ataque se sumó al registrado el fin de semana en el festejo de un cumpleaños en el barrio Fonavi 2, cuando la víctima de las mordidas fue una niña de dos años.