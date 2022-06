El racismo preocupa a diputados neuquinos

¿Preocupan los casos de discriminación y racismo en la provincia de Neuquén? A juzgar por el proyecto que impulsó el MPN y que también firmaron diputados de otros bloques, se entiende que sí; salvo que la iniciativa sea meramente preventiva, pero parece ir más allá.

De hecho, propone crear el Instituto Provincial por la Igualdad y No Discriminación (InPI), organismo descentralizado que no sólo atenderá a quienes padezcan discriminación, sino que también articulará espacios de mediación y garantizará el derecho a ser diferente. Para ello apuntará a “fortalecer la legislación en materia de lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo”. El InPI también deberá promover acciones culturales y educativas que contemplen miradas inclusivas, implementar foros para grupos vulnerables y elaborar políticas públicas acordes a la igualdad y a la no discriminación.

Los diputados destacaron el carácter descentralizado que tendrá el organismo e indicaron que funcionará bajo la órbita del ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía. En tanto que a nivel estructural se dividirá en cinco áreas para realizar su labor programática: “Políticas públicas por la igualdad y la no discriminación”; “Promoción de prácticas por la inclusión”; “Articulación municipal y ONGs”; “Acceso a los derechos” y “Sensibilización y concientización ciudadana”.

El proyecto lo firmaron los legisladores Maximiliano Caparroz, José Ortuño, Germán Chapino, Javier Rivero (MPN), Andrés Peressini (Siempre), Carlos Sánchez (UP-FR), Fernando Gallia (FNN) y Francisco Rols (FRIN); como así también las diputadas Liliana Murisi, Ludmila Gaitán, María Laura du Plessis, Fernanda Villone, Lorena Abdala (MPN) y Laura Bonotti (Siempre).