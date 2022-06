Iberó es "la" candidata para la Defensoría del Pueblo

Con el dictamen de la Comisión de Labor Parlamentaria, se fijó el 15 de junio la fecha para que la Legislatura rionegrina elija las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo. Serán 10 candidatos que sortearon el proceso de preselección y entre ellos sobresale la figura de Mercedes Iberó, la ex secretaria de Salud que saltó a la fama en las conferencias de prensa que informaban sobre el Covid y que luego su imagen fue utilizada por Juntos Somos Río Negro para completar la lista de diputado Nacional en las legislativas del año pasado. En caso de ser electa la figura de la Defensoría corre riesgo de ser solamente una oficina administrativa en vez de un área que interviene ante las arbitrariedades y excesos del Estado.

Si bien Iberó sorteó los pasos previos a la elección, los requisitos para ocupar ese lugar no son demasiado exigentes y son los mismos que se necesitan para llegar a ser legislador provincial, por lo que no se necesita título de abogado o alguno en particular. Sin dudar mínimamente de su capacidad, suena extraño que un organismo de la importancia de la Defensoría del Pueblo, creado especialmente por la constitución provincial para evitar los excesos y arbitrariedades del Estado, recaiga en una figura tan ligada al oficialismo provincial.

La médica supo ganar en popularidad al captar la atención de todos los rionegrinos en las conferencias de prensa que se realizaban durante la parte más dura de la pandemia para informar los casos de Covid en cada una de las localidades y la cantidad de camas disponibles en el sistema de Salud Pública. Esta situación fue aprovechada por la gobernadora Arabela Carreras que la posicionó como acompañante de fórmula de Agustín Domingo para llegar al Congreso, lista que ganó las elecciones legislativas del año pasado con el 37,17% de los votos, pero no le alcanzó para que Iberó logre una banca.

Luego de las elecciones, Iberó dejó su cargo en Salud ya que el ministro es intocable para la gobernadora, no porque no desee removerlo, sino por pertenecer al sector del senador Alberto Weretineck, Entonces fue nombrada como secretaria de Desarrollo Estratégico, dentro de la Secretaría de Planeamiento, la que lleva adelante el proyecto del Hidrógeno Verde y que prevé una inversión de 8.500 millones de dólares por parte de la empresa australiana Fortescue.

Sin abandonar su lugar de privilegio en el gobierno, la mujer de confianza de Carreras se presentó para integrar la nómina de 10 candidatos que están en condiciones de llegar a la Defensoría del Pueblo. La comisión de Labor Parlamentaria decidió que la elección se realizará el 15 de junio, en una cesión doble que tendrá como punto central la designación de el o la defensora y su adjunto.

Además de Iberó, también se presenta la actual defensora, Adriana Santagatti, electa en 2017 en el gobierno de Alberto Weretilneck y cuando el entonces gobernador mantenía una estrecha relación con su esposo, Juan Carlos Scalessi, titular histórico de UPCN. Otra integrante de la lista es la dos veces titular del organismo, la reginense Nadina Díaz, quien luego de cumplir su mandato poluló por diferentes concursos del Poder Judicial de Río Negro, sin poder acceder a ningún cargo en la Justicia..

Otros candidatos son el ex funcionario provincial Rodolfo Artola, quien supo heredar de su padre el manejo de los abuelos; el abogado viedmense, Manuel Castañeda; la directora del Tribunal de Cuentas, Edith Marina Gertosio; la asesora de la Defensoría, María Eva Scatena; Álvaro Larreguy, que integra equipo legal de la Secretaria de Medio Ambiente; además de Juliana Tamburrini y José María Ramallo, director de Museos y Bibliotecas de la provincia.

La elección en la Legislatura debe tener la mayoría especial de las dos terceras partes, se hace a propuesta de la Comisión de Labor Parlamentaria y por votación nominal, en la que no se permiten las abstenciones.