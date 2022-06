La muerte de Nacho: "Mi papá murió y se fue vacío, sin justicia por su hijo"

Pasaron once meses desde que la vida de Ignacio Borrachia de 30 años se apagó por completo, luego de derrapar con su moto en pleno centro capitalino (en calle Belgrano y Brown), el miércoles 21 de julio de 2021. En un primer momento se dijo que el joven "cayó solo", sin embargo la investigación dio un giro gracias a a la cámara de un local, y un domo de un reconocido hotel que captaron imágenes de lo sucedido, más los testimonios aportados por algunos testigos.

Hace unos días el abogado de la familia, de Nacho, Nicolás Balbi, recibió una notificación por parte de la fiscalía, en respuesta a su pedido para que se fije fecha de formulación de cargos al sospechoso: “Recibido el escrito de la parte querellante. Por el momento, no ha lugar. Notifíquese”, ese fue el escrito firmado por el Fiscal a cargo Andrés Azar.

“La Investigación a partir del desarchivo que fue en noviembre del año pasado, no se movió demasiado, lo que hizo fiscalía es presentar una pericia accidentológica, y nosotros, por nuestra parte, una pericia a cargo de Diego Rebosio, licenciado en Criminalística. Sin embargo, la causa no se mueve”, sostuvo Eugenia, hermana del joven fallecido en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias.

“Nosotros le presentamos formalmente al fiscal que fije una fecha para una formulación de cargos y ´´no ha lugar´´, lo único que nos dijo. De noviembre a la fecha esta todo parado, no paso nada", dijo y agregó que "la pericia incluyó un análisis forense que aporta parte a los videos que presentamos, un paso nuestro. En total son cuatro, y en uno se ve toda la mecánica del accidente y claramente la camioneta obstruye la circulación y hace que mi hermano se caiga”.

Por su parte, el perito, en el informe dejó claro que “la maniobra pudo presuntamente haber incidido en el desencadenamiento del accidente”.

Con la voz quebrada afirmó que el conductor de la camioneta está “haciendo su vida normal. Igualmente no nos vamos a quedar quietos, vamos a convocar a marchas y demás, porque la fiscalía no nos escucha. Mi papá falleció y no pudo ver que haya justicia por su hijo”.



Por último, sostuvo que está en contacto directo con la agrupación “Estrellas Amarrillas”, que la acompañan en este largo y cansador camino hacia la justicia por Nacho.

Nacho y Eugenia nacieron y se criaron en un pequeño pueblo de Córdoba, General Baldissera, situada en Marcos Juárez. Hace un par de años decidieron radicarse en Neuquén. El 21 de julio del año pasado, un día después del día del amigo, su partida marcó tanto a su ciudad como a sus conocidos aquí. Su cuerpo ya descansa, en el lugar que lo vio nacer y crecer. Su hermana y sus padres, lo único que quieren ahora, es que se sepa la verdad, que el responsable se haga cargo y que haya justicia por Nacho.