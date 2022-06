¿Cómo están las rutas provinciales ante el temporal?

En las últimas horas del jueves la nieve comenzó a caer con fuerza en la Patagonia Norte. En la zona del Alto Valle, las precipitaciones duraron toda la noche y lo mismo sucedió en las rutas camino a la cordillera. Las autoridades pidieron extrema precaución y uso de cadenas.

"Las condiciones climáticas siguen igual y según el pronóstico la caída de nieve se va a detener al mediodía. En la ruta 237, desde Piedra del Águila hasta Arroyo Limay Chico -que son alrededor de 127 kilómetros-, está totalmente intransitable", afirmó el director provincial de Seguridad Vial, Gustavo Boretto, en La Primera Mañana.





"Estamos enviando móviles a Zapala para patrullar la zona e informar permanentemente el estado de las rutas. En el caso de Pino Hachado, está cortado por el momento y esperamos detalles del personal de Vialidad Nacional", comentó Boretto en AM550.

Autoridades también pidieron extrema precaución para circular sobre la Ruta 7 en el tramo Vista Alegre-Centenario, ya que hay acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. Lo mismo sucede en la zona de Añelo. En este sentido, la ruta 43 también se encuentra intransitable desde Andacollo a Chos Malal.

La ruta 26 desde Caviahue hasta Copahue no está apta para transitar hasta el momento. Recomiendan no usar estas rutas hasta que Vialidad no autorice la circulación.

En tanto, la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Junín de los Andes y Cuesta de La Rinconada también se encuentra intransitable.

Fuente: AM550LaPrimera.com