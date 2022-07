Dietrich recorre el país y llegó a Neuquén "para escuchar a los comerciantes"

El dirigente nacional de Juntos por el Cambio y exministro de Transporte de la Nación durante el 2015 y el 2019 Guillermo Dietrich, está de visita en la provincia neuquina con el objetivo de reunirse con dirigentes de la región y también con empresarios para reforzar la campaña en la previa de las elecciones 2023.

"Estoy recorriendo el país para escuchar a los comerciantes. Lo que me dicen en Chaco, Santa Fe, Tucumán o Cipolletti es exactamente lo mismo: todos quieren crecer, pero no se animan por la incertidumbre que hay en el país. También me mencionaron que es muy difícil contratar personal en blanco porque no les conviene dejar un plan. A su vez, es complicado avanzar por los impuestos que pone el Estado, que les pisa la cabeza", expresó Guillermo Dietrich durante una entrevista exclusiva con AM550.

A principios de esta semana, el exfuncionario se reunió con Aníbal Tortoriello en Cipolletti y continuará con la agenda de encuentros junto a empresarios vinculados al turismo de la zona con el acompañamiento de David Schlereth.

"Mientras más cerca de la gente estemos, más posibilidades hay en las elecciones. Tenemos una gran responsabilidad con la sociedad de no 'boludear con la política'. La situación que estamos viviendo es la peor desde el 2001. Hay comercios que no tienen precios fijos en los productos y productores que no saben si vender o no", comentó el exministro de Turismo.

Guillermo Dietrich visitó el piso de AM550 junto con su compañero David Schlereth, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, quien también contó cómo encaran la previa de la campaña electoral 2023. "La gente necesita a un líder que le diga cómo va a resolver los problemas que hay. Notamos que existe un divorcio muy grande de los representantes de la sociedad en la política", agregó Schlereth.

La gira por el Alto Valle seguirá durante los próximos días con los dos dirigentes de Juntos por el Cambio, con la mira puesta en las elecciones del 2023. Visitarán Bariloche, El Bolsón, Esquel, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA ACÁ:

Fuente: AM550LaPrimera.com