Comerciantes realizaron un apagón y bocinazo

Comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio de Roca realizaron un apagón de luces. La medida incluyó encender las alarmas y hacer ruido con todo lo que se pueda, de manera de visibilizar el reclamo. El titular de la Cámara, Miguel Grasso señaló que “estamos resignados, es triste, pero la situación económica es demasiado complicada. Hay mucha incertidumbre. Hay faltante de mercadería, de productos claves. Estamos en un mes donde se pagan los aguinaldos y las pymes venimos muy golpeadas, la situación es muy delicada”

Agregó que “estamos viendo si tenemos un poco de eco en la política, pero no tenemos resultados. No nos escuchan, ni el nivel municipal, ni provincial, ni nacional. Nadie nos da respuestas. Nadie se hizo eco de nuestras propuestas que presentamos en mayo, ni un senador, ni un diputado, ni la gobernadora, ni el ministro de economía. Nadie nos dijo sentémonos a charlar”.

Graso explicó que “propusimos que se terminen con las intimaciones de AFIP, que se siguen ejecutando de manera salvaje. Que todas las deudas de pandemia, posteriores al 2018, nos permitan pagarlas a través de algún tipo de moratoria. También creemos que debe haber un congelamiento de la planta del estado, el estado es demasiado gigante y no soporta más ingresos. Y en tercer lugar, hay algo que es real: hay muchas pymes que necesitan gente para trabajar, pero el empresario no quiere tomar personal. Lo que pedimos es que se posponga el régimen indemnizatorio y que no haya juicios laborales, por un tiempo determinado”.

De la medida también participaron las Cámaras de Comercio de Cipolletti y Cinco Saltos.