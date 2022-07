“Cronenbold da manotazos de ahogado para evadir la perpetua”

El abogado de la madre de Patricia Rendón Rodríguez, Marcelo Hertzriken Velasco, sostuvo que la versión del acusado “es poco seria, es huérfana, es un método que usa para distraer y está dando manotazos de ahogado para no ser condenado”. En declaraciones a AM 550 y 24/7 Noticias de Neuquén, el letrado refutó cada una de las argumentaciones que el martes realizó a los mismos medios el defensor del ex esposo de la mujer asesinada en Catriel, Fernando Cronenbold Suárez.

Al consultarte sobre la teoría del narcotráfico de Cronenbold, el magistrado sostuvo “que es una teoría poco efectista, porque a esas personas no las vio nadie y al vehículo donde supuestamente llevaron a Patricia tampoco”.

Luego de no ser aceptado como representante del novio Italiano de Patricia por parte de la jueza Agustina Bagniole, Hertzriken Velasco se incorporó a la causa como patrocinante de la madre de la joven asesinada, para "deslegitimar la coartada del ex esposo, ir hasta las últimas consecuencias y pedir la cadena perpetua por femicidio".

También indicó que Carmen Rodríguez Montero, madre de Patricia, desea que Cronenbold continúe detenido hasta el juicio, que se estima que comience a principios de 2023. Desde la Fiscalía admitieron la querella, porque el abogado desde un principio mantuvo un vínculo estrecho con la familia.

El ex esposo de Patricia es la última persona que estuvo con ella mientras se encontraba con vida. Al ser detenido, llevaba en una de sus botas escondido el celular de la joven y por ese motivo se cree que le cortó el dedo pulgar para poder tener acceso al mismo. “No hay justificación para ninguna de sus conductas, por eso está involucrando al narcotráfico”, manifestó Hertzriken Velasco.

Con respecto al abogado defensor de Cronenbold, Rubén Antiguala, Hertzriken Velasco señaló que "se basa en una teoría disparatada que no le cree nadie, pareciera que estuviera mirando una miniserie de Netflix, ya que sus dichos no se compadecen con la investigación que está haciendo la fiscalía”.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: