Buscan a una adolescente en Cutral Co

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años , en la comarca petrolera. Se trata de Oriana Aimará Álvarez, que desapareció de su domicilio de Cutral Co este domingo 17 de julio entre las 23 y las 5:46 de la madrugada.

La adolescente mide 1 metro 62 centímetros de altura. Es delgada, de tez morena, tiene cabello largo color negro, y ojos color marrones.

Se la vio por última vez en barrio Centro Norte de la ciudad de Cutral Co. Según la información otorgada, Aimará no posee teléfono celular. El "Alerta NATI", ya se activó, u ante cualquier información sobre su paradero, se solicita a las personas que se comuniquen con la comisaría Nº 4 al 299 6300409, situada en calle San Martín y avenida Roca de Cutral Co o a cualquier dependencia policial.