Retomarán la búsqueda de Tehuel, desaparecido en 2021

La Justicia ordenó retomar la búsqueda de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en marzo de 2021, por lo que efectivos de la policía bonaerense, de la Federal y de Gendarmería realizarán rastrillajes en distintas zonas de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, que ya habían sido requisadas meses atrás, informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos fueron dispuestos por la fiscal de San Vicente Karina Guyot, en el marco de una causa derivada de la principal, ya elevada a juicio con dos detenidos y acusados por el delito de "homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género".

Más allá de que para la fiscalía Tehuel fue asesinado por los dos ahora detenidos, Luis Alberto Ramos, de 37 años, y Oscar Alfredo Montes, de 46, aún resta hallar su cuerpo y por ese motivo se retomó la búsqueda a requerimiento de la fiscal Guyot y del juez de Garantías Martín Rizzo.

Es que en marzo último, cuando el magistrado resolvió elevar a juicio la causa mantuvo el desdoblamiento del expediente "con el objetivo de continuar con la búsqueda de la víctima".

"La Justicia no está haciendo nada, si no la apuramos nosotros no hace nada", dijo a Télam Andrés de La Torre, padre de Tehuel, y añadió: "Espero que en los lugares donde ya se investigó no salga nada nuevo porque van a tener muchos problemas".