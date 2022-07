En Neuquén, el PRO es halcones vs halcones

La interna que a nivel nacional enfrenta a los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) en general y a los del PRO en particular, rescató el viejo axioma de la política sobre halcones y palomas. Halcones, los más proclives a la voz de mando (Patricia Bullrich), y palomas los más dialoguistas (Horacio Rodríguez Larreta). El asunto es que acá, en Neuquén, los dos precandidatos a gobernador por el PRO se identifican con los halcones.

Tanto el ex diputado provincial Jorge Taylor como su adversario interno, el diputado nacional Francisco Sánchez se referencian en Bullrich, aunque con matices. Desde sus años de concejal capitalino Sánchez ha venido ensayando discursos preferentemente anti K. Taylor también cuestiona a los K, pero sus prioridades están puestas en la provincia.

En las últimas horas, Sánchez volvió a ir contra Cristina Fernández de Kirchner y dijo: “Su única agenda es la judicial, no porque le interese que los argentinos vivan mejor, con mejor acceso a los servicios de la Justicia, sino porque está preocupada por su situación procesal. Porque tendría que estar presa. Mientras tanto el país sumido en una profunda crisis económica y social. Y va a estar peor. Si se van, nos hacen un favor enorme a todos, también a sus seguidores fanáticos”.

Taylor no postea detrás de un escritorio. Por el contrario, sale a recorrer, para dialogar con vecinos y comerciantes. Así lo explicó: “Visitamos las cámaras de comercio de cada localidad, porque para nosotros el trabajo es un eje fundamental y no podemos permitir que el futuro de tantos siga en manos de una gestión que, alineándose con el gobierno nacional, frena la producción, el desarrollo, ahoga a los pequeños empresarios y no genera la más mínima oportunidad laboral para los jóvenes”. “Mi compromiso es luchar siempre para recuperar la cultura del trabajo”, concluyó.