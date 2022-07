Mano firme sobre los dueños de mascotas

La liberación antes de tiempo de un delincuente condenado a prisión perpetua por el asesinato de un efectivo policial; y el anuncio sobre la construcción del Hospital de la Norpatagonia, fueron dos de los temas que concentraron la atención de los neuquinos durante la semana que termina. Pero hubo otros que generaron múltiples reacciones y comentarios, como el pedido de una concejala para que se revise la ordenanza sobre tenencia de mascotas, o el accidente en el que un imprudente atropelló a un repartidor de Pedidos Ya. Veamos.

De nuevo a cara de perro

La concejala que no quiere que haya pitbulls ni ejemplares de otras razas consideradas potencialmente peligrosas en la ciudad de Neuquén, volvió a abordar el tema perros y volvió a recibir un vendaval de críticas, aunque también cosechó respaldos. Lo hizo luego de que un perro mordiera a un chiquito de seis años, en el barrio Almafuerte. El niño recibió 10 puntos de sutura en su brazo izquierdo y el padre, un efectivo de la Policía, mató al perro a tiros ¿Qué hizo la concejala Nadia Márquez? Pidió que se revisen las normas. “Tenemos que rever la ordenanza que regula la tenencia responsable de animales”, aseveró a través de sus redes. Hace unos meses, Márquez (edil por la Democracia Cristiana) dijo pertenecer a un sector de la sociedad al que le importan más los niños que los perros.

Como entró, salió

El viejo dicho de que entran por una puerta y salen por la otra, volvió a cobrar actualidad en Cutral Co, donde un sujeto desmayó literalmente de un piedrazo a un cabo de la Policía. El sujeto fue detenido y a las pocas horas quedó libre como el Sol cuando amanece (diría Nino Bravo).

El suboficial se fue del hospital con 12 puntos de sutura y el violento que perpetró este ataque durante un procedimiento se fue para su casa con una “hazaña” para contarles a sus compinches. La policía había llegado hasta el barrio Nehuen Che tras la persecución a un motociclista que estaba armado, y fueron los familiares de este quienes la emprendieron a los piedrazos.

Todo un imprudente

Para algunos un imprudente, para otros un salame o una mala persona. De lo que no hay dudas es de que el sujeto que envistió con su auto a un repartidor de Pedidos Ya en la ciudad de Neuquén, no parce muy interesado por la seguridad de los demás ni mucho menos por las normas de tránsito. El video causó escalofríos, pero por suerte el muchacho no sufrió lesiones serias.

La crónica policial dio cuenta de que el repartidor aguardaba el cambio de semáforo arriba de su moto y fue sorprendido por el sujeto este que lo chocó desde atrás, en la céntrica esquina de Misiones y Sarmiento. El joven cayó sobre el capó. No se sabe si el sujeto este venía distraído, si estaba usando su teléfono o si había decidido pasar en rojo, para el caso lo mismo da.

Linda Blair, un poroto

La película setentosa que tuvo como protagonista a Linda Blair instaló el asunto de los exorcismos para siempre. Que los hay, los hay; de hecho en la Iglesia Católica hay sacerdotes exorcistas. Pero lo que ocurrió en la localidad mendocina de Guaymallén dista mucho de ello. Tanto que el subsecretario de Diversidad de la provincia de Neuquén, Adrián Urrutia, dijo que los fanáticos mendocinos “son un chiste que causan dolor en algunes y risa en otres”.

¿Qué hizo ese grupo de adultos mayores? (no más de seis) un ritual para “curar la homosexualidad”, en la puerta de un boliche gay. Hubo oraciones, gritos y hasta agua bendita.

Los taxis rosas están verdes

En 2021 se agitaron las aguas con un proyecto que proponía una parada exclusiva para taxistas mujeres en el centro de la ciudad de Neuquén. El postulado era que, por razones de seguridad, las mujeres preferían a las conductoras. Pero el gremio y las patronales de los taxis ejercieron presión y el proyecto ni siquiera llegó al recinto del Concejo Deliberante. Ahora intentan reflotarlo, pero el asunto este de los taxis rosas aún está bastante verde.

Durante la semana se supo que la concejala Cecilia Maletti (Libres del Sur) y la ministra de las Mujeres y la Diversidad, María Eugenia Ferraresso, recibieron a impulsoras de la iniciativa. “Continuamos trabajando para garantizar este servicio que tiene gran demanda en nuestra ciudad”, dijo Maletti. Conversamos “sobre la necesidad de sentirnos más seguras a la hora de viajar”, señaló Ferraresso.