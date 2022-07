Piden más controles sobre los docentes neuquinos

Los abusos sexuales que perpetró un profesor de música contra niños y niñas de un jardín de infantes, llevaron a un diputado provincial neuquino a plantear que se ponga en práctica una evaluación obligatoria para quienes busquen ingresar a la docencia. Pero ese no fue el único tema que generó reacciones en las redes sociales, durante la semana que termina. Hubo más, como la prohibición de los cubiertos plásticos en los comercios capitalinos, y los piedrazos a vehículos que circulaban por Ruta 7 en horas de la noche. Veamos.

Examen a docentes

¿Cómo llegó a ser docente? La pregunta se instaló en la sociedad neuquina a partir de los aberrantes e imperdonables casos de abuso sexual de los que fueron víctimas chiquitos del Jardín de Infantes N 31 de la ciudad capital, por parte de un profesor de música que ahora purga prisión preventiva, en el complejo carcelario de Senillosa. El planteo indaga sobre los controles y encierra otra pregunta ¿Son suficientes?

Para el diputado provincial por la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola, no. De hecho pidió que se les exija una evaluación psicotécnica obligatoria a quienes pretendan ingresar a la docencia. Lo hizo a través de la presentación de un proyecto en el que propuso que esas pruebas sean tomadas por profesionales en psicología laboral y que aquellos que no la superen no ingresen al sistema educativo provincial.

Pelotazo en contra

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, sorprendió con la difusión (por parte del municipio) de un par de fotos en las que se la ve, muy feliz, pateándole penales al ex arquero campeón del mundo con Boca, Roberto “Pato” Abbondanzieri. La jefa comunal se dio ese gustito durante una actividad con niños y grandes de las escuelitas de fútbol de esa ciudad. El problema es que mientras los funcionarios ganan por penales, hay barrios que pierden por goleada; sin ir más lejos, China Muerta.

Entonces, mientras Ruiz disfrutaba de las mieles del cholulaje, al mejor estilo menemisma, sus adversarios políticos participaban de una peña solidaria para juntar fondos, leña y abrigo para los vecinos de ese barrio olvidado, dicen, de la mano protectora que debería extenderle el municipio.

Hablaron las paredes

¿Está bien pintar las paredes de organismos públicos o de propiedades privadas? La respuesta es contundente: no. Pero en este caso hay una explicación y merece ser contada. Sucede que a una alumna de cuarto año del CPEM N 71 de Centenario le robaron su celular y, al parecer, las autoridades del colegio se lavaron las manos. “No hicieron nada”, aseguran. La impotencia decantó en ira y, al otro día, las paredes del edificio escolar aparecieron pintadas con aerosol rojo. “Chorros me robaron mi celular, pongan cuidado” y “Me robaron acá chorros”, decían. El robo ocurrió en una de las aulas, hubo una denuncia policial y se acercaron dos móviles de la Comisaría Quinta. Se cree que estudiantes de otro curso ingresaron al salón a robar; de ser así, este hecho es más grave que las pintadas.

Plásticos prohibidos

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, recordó que ya rige la prohibición de entregar vasos, platos, cubiertos, sorbetes y revolvedores plásticos de un solo uso en los establecimientos comerciales de la ciudad. Dicho eso, se multiplicaron las reacciones en las redes; algunas a favor y otras en contra.

La medida fue dispuesta por una ordenanza y alcanza a rotiserías, pizzerías, supermercados y demás. No obstante hay un año de gracia. “La vajilla descartable se fabrica con plásticos derivados del petróleo que tardan cientos de años en desintegrarse, contaminando el suelo y cursos de agua”, dijo el funcionario.

Ataque con piedras

Una grotesca modalidad delictiva causó preocupación en la región. De esto se trata: en la noche del martes un grupo de hampones de escasa monta apedreó y rompió los parabrisas de, al menos, 10 automóviles. Ocurrió en plena Ruta 7 a la altura del cartel de Centenario.

La policía demoró a un sospechoso, por lo que se esperaba que estos ataques no se reiteraran, ya que pueden llegar a resultar muy peligrosos y hasta letales. Pero a la noche siguiente, uno o más malandras cascotearon un colectivo en la misma ruta ¿Los atacaron para robarles? Se cree que no, ya que aquellos que se detuvieron en la banquina no fueron asaltados.