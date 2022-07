Duro repudio de ATEN Capital a Sobisch

La seccional capitalina del gremio de los docentes neuquinos (ATEN) le contestó en duros términos al ex gobernador Jorge Sobisch, quien había expresado su postura respecto de los aberrantes casos de abuso sexual perpetrados por un profesor de música contra niños y niñas del Jardín de Infantes N 31 de la ciudad de Neuquén.

“Es preocupante el silencio de los funcionarios por lo sucedido en el Jardín 31. Desde el CPE, conformado por vocales del oficialismo, del gremio y de la comunidad, no hablan”, acusó Sobisch en un breve mensaje en sus redes. Y quien salió a contestarle fue la secretaria gremial de esa seccional y ex diputada provincial por el FIT, Patricia Jure, quien señaló: “Sobisch debería estar preso; sin embargo su impunidad le permite utilizar un hecho aberrante para lanzar su odio contra toda la docencia”. “El asesino del maestro Fuentealba vuelve al ruedo; no se lo vamos permitir”, agregó.

Jure posteó este mensaje al difundir un escrito de la comisión directiva de ATEN Capital en el que repudia al ex gobernador porque, dijeron, “intenta usar de manera oportunista el dolor y la bronca de las familias y de toda la comunidad ante las denuncias de abuso por parte de un profesor hacia niñas y niños del jardín 31”.

“Primero fue un diputado de su partido (Democracia Cristiana) quien presentó rápidamente un proyecto intentando azuzar una campaña en contra del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Y ahora es el propio Sobisch quien intenta arremeter contra el colectivo docente, equiparando la responsabilidad de las autoridades del Consejo de Educación con la de las maestras”, expresaron.

“Desde ATEN Capital hemos sido absolutamente claros ante esta crítica situación y lo reiteramos, acompañamos a las familias en la búsqueda de justicia, queremos que se investigue rápidamente y queremos saber toda la verdad. No aceptamos que se pretenda culpar a toda la docencia de tan repudiables hechos denunciados. Y exigimos desde el primer momento que las autoridades del Consejo Provincial de Educación cumplieran con sus funciones según lo que requería una situación tan crítica”, señalaron.