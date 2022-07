Para Bermúdez, “la Argentina ya no tiene presidente”

En medio de la escalada del dólar y su consecuente impacto en los precios (ahora desenfrenados), el concejal capitalino y presidente del PRO en la provincia de Neuquén, Marcelo Bermúdez, arribó a una conclusión. Dijo que el país se quedó sin presidente.

“La Argentina ya no tiene presidente y su vice sólo se enfoca en no ser condenada. Grabois anuncia saqueos. Ya no tenemos moneda. Todo aumenta. Es desesperante que estos irresponsables no marquen al menos una hoja de ruta”, esbozó el edil en su breve pero contundente reflexión.

Los desencuentros entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner derivaron en la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía y no hicieron más que profundizar la crisis que padece el conjunto de la población, en especial aquellos sectores que son social y económicamente vulnerables.

Juan Grabois, al que hizo referencia Bermúdez, es o al menos supo ser un aliado bastante incómodo del kirchnerismo. Hace apenas unos pocos días, luego de encabezar una movilización piquetera en reclamo de la implementación de un salario básico universal mencionó la posibilidad (en realidad, el riesgo) de que el país vuelva a ser escenario de saqueos.

Durante una entrevista con el canal de TV porteño C5N (afín al gobierno de Fernández) expresó: “Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”, y advirtió que el estallido social podría suceder en “semanas o meses”.

Refirió, además, que para que el país tenga “estabilidad económica tiene que haber estabilidad política y para eso tiene que haber estabilidad social”; pero “el deterioro del poder adquisitivo de la clase media y baja está llevando a la pauperización absoluta”.