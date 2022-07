Piden sancionar a Márquez por sus declaraciones

Adrián Urrutia, subsecretario de Diversidad de Neuquén, repudió fuertemente las declaraciones de la concejal por la Democracia Cristiana, Nadia Márquez; quien se refirió al deseo de Lizy Tagliani de ser mamá y aseguró que – en realidad – “sería papá”. Por eso, pidió que declaraciones de este tipo, sean sancionadas .

Márquez, quien también es pastora de la Iglesia Evangélica, realizó publicaciones en sus redes sociales con respecto al deseo de Lizy Tagliani, e indicó: “Si ella (es decir: él) no lo hubiese contado, no me constaría que no es ella y es él. Por ello es que me permito decir que ella, que en realidad es él, sería eventualmente papá y no mamá”.

Al respecto, Urrutia habló en 24/7 Canal de Noticias y lamentó que la concejal “no representa a la mayoría de los neuquinos y neuquinas” con sus declaraciones. Agregó que hubiese sido mejor que Márquez hubiera expresado satisfacción por la alegría que podría tener un niño o niña que espera una adopción.

Además, aseguró que "Márquez dice hablar en nombre de Dios, pero - claramente - no es el mismo Dios que todos y todas conocemos, que es el Dios del amor, respeto y perdón". "Si fuese por Márquez, mis dos hijas y mi hijo, seguirían estando en un hogar... abandonados", sentenció.

Urrutia afirmó que declaraciones como la de Márquez, deberían ser sancionadas. “La libertad de expresión tiene límites cuando genera daño en las personas”, dijo Urrutia.

En ese contexto, el Subsecretario reflexionó: “Lo que dijo Lizy, sobre su deseo de ser mamá, ¿le perjudicó la vida cotidiana a alguien? No, para nada. Y, a un montón de personas, les causa dolor escuchar las declaraciones de Nadia Márquez”.

Asimismo, pidió que quienes integran el partido o entorno político de Nadia Márquez, expresen si están de acuerdo con sus declaraciones.

Urrutia reiteró que declaraciones como las de Nadia Márquez, deben ser sancionadas. “Me parece que los cuerpos colegiados deben incluir en los reglamentos, las sanciones para este tipo de actitudes”, dijo.

En este contexto, Carlos Coggiola, diputado provincial por Democracia Cristiana, fue consultado en AM 550 sobre las declaraciones de la concejal, Nadia Márquez.

Al respecto, hizo referencia a lo que dice la Constitución y dijo que no estaba al tanto de la situación, pero afirmó: “No soy quién para juzgar ningún tipo de cuestión personal. No soy quién para hablar de ningún ciudadano de Argentina, ni del mundo. Las cuestiones privadas, es tema de cada una de las personas”.