Tenía apendicitis y una pediatra se negó a atenderlo

Después de 72 horas de dolor intenso, los padres de Ciro lo llevaron al hospital para que sea examinado. En la guardia notaron algo raro pero el diagnóstico debía ser de una pediatra que se negó a verlo y revisarlo. Después de esperar en vano y una peregrinación por el hospital público de otra localidad, terminó en una clínica privada donde fue intervenido de urgencia.

El hecho sucedió la semana pasada en Villa Regina, donde concurrieron los padres junto con el niño de ocho años, quien ya no resistía el dolor intenso. El médico de guardia lo revisó, pero por la edad del paciente, el diagnóstico debía ser de un pediatra. Sin embargo, pese a ser convocada y estar en el mismo edificio, la médica no quiso verlo, le mandó a decir con el profesional que no espere más porque no lo iba a atender. Es más, le sugirió sin al menos revisar al niño, que le inyecten un Reliveran, aunque nunca tuvo vómitos.

Cansados de esperar, alguien del propio hospital de Regina le recomendó a la madre que vayan a Ingeniero Huergo, que seguramente en ese hospital habría un pediatra para atender al pequeño. Sin embargo después de llegar a la guardia de ese centro de salud, ubicado a 16 kilómetros, les manifestaron que no había médico, por lo que debieron seguir el derrotero hasta Roca, donde finalmente fue atendido por un especialista en niños. El diagnóstico fue apendicitis y de inmediato Ciro quedó internado, para ser intervenido de urgencia al otro día a las 7 de la mañana.

Ya con su hijo con un cuadro mejor y en plena recuperación, la mujer se presentó en la Comisaría 5° de Regina donde realizó una denuncia penal contra el hospital de esa ciudad y relató todo lo sucedido. Por el hecho tomó intervención el Ministerio de Salud que abrió una investigación con un sumario para evaluar las responsabilidades de todo el personal que formaba parte de la guardia.

Desde la dirección del hospital reginense se reunieron con la madre de Ciro y escucharon de primera mano el relato de todo lo que tuvo que hacer para que su hijo sea revisado por un médico y que le diagnostiquen el problema de salud que sufría. Desde la institución se nombró un sumariante que tomará declaración a los intervinientes.