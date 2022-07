Perdió un ojo y necesita 1 millón de pesos para no perder el otro

El reloj corre para la familia del domador Agustín Badilla, porque tienen tan solo dos semanas para reunir el dinero necesario para que el oriundo de Cutral Co no pierda el otro ojo que tiene comprometido a partir de un pico de presión. Necesitan 1,2 millones de pesos para que sea intervenido en Mendoza.

"Hace ocho meses se me reventó el ojo derecho y ahora estoy perdiendo el ojo izquierdo y necesito una cirugía urgente para no quedar ciego del todo. Espero un granito de arena de aquellos que puedan aportar algo y poder viajar a Mendoza", dijo Agustín en un video difundido a través de las redes sociales. "Estamos luchando para ver qué solución tengo. Ya me dieron una esperanza pero todo depende de juntar esa plata", aseguró.

"Día a día estoy quedando sin vista y apuesto a la solidaridad de la gente si se puede, y sino, Dios dirá".

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, su sobrina Natalia comentó la desesperante situación en la que se encuentran para ayudar a su tío. Hace unos meses llegó con un pico de presión al Hospital Castro Rendón y no le pudieron salvar el ojo derecho. "Allí le dijeron que debía atenderse de urgencia porque tenía comprometido el otro ojo", contó.

El viernes se atendió en Mendoza y le pasaron el precio de las dos intervenciones pero solo se lo mantienen por dos semanas, debido a la situación económica actual. "Agradecemos que el turno fue el viernes y no este lunes que explotó toda la economía, esa es otra razón por la que tenemos que recuperar ya el dinero", dijo y agregó: "O nos lamentamos o nos movemos y empezamos a actuar".

"Ponerse en la piel de él es terrible. Tenemos fe y esperanza de que lo vamos a poder ayudar".

Gracias a amigos y conocidos de Agustín, organizaron una domada y lograron recaudar 100 mil pesos, pero aún les falta mucho dinero y por eso apelaron a los medios de comunicación. "El estado solo nos va a ayudar con 40 mil", aclaró.

Para aquellos que deseen colaborar, pueden hacerlo a la cuenta: 0970004863007521670010, Alias palma.sabado.golfo. Y en Mercado Pago 2996275493 a nombre de Natalia Meliqueo.