La Municipalidad denunció penalmente a las organizaciones sociales

Luego del acampe realizado este jueves por organizaciones sociales de izquierda, que generó un fuerte caos en el tránsito de toda la ciudad de Neuquén hasta horas de la noche, el intendente Mariano Gaido informó que denunció penalmente a quienes convocaron a realizar dicha medida de fuerza.

"Los denuncié penalmente inmediatamente, la verdad que me parece una extorsión que generan sobre los comerciantes, los ciudadanos, los trabajadores", dijo este viernes por la mañana el intendente, en comunicación exclusiva con 24/7 Canal de Noticias.

Luego de visitar el nuevo polideportivo en el barrio San Lorenzo, Gaido se refirió a los cortes y aseguró que "es una metodología que no lleva a ningún lado". "La municipalidad ha denunciado penalmente en la Justicia, en la Fiscalía a quienes llevaron esos actos que son sin justificación. No hay ninguna justificación para que lleven a cabo el corte de una calle de la ciudad de Neuquén". En este sentido, aseguró que es la Justicia quien debe "hacer valer las normas legales correspondientes para que todos vivamos en un estado de derecho."

Haciendo referencia al pedido que realizaban las organizaciones, el mandatario fue tajante: "No se busca trabajo cortando la ruta. Aquellos que tuvimos la oportunidad de buscar trabajo dese muy jóvenes y tuvimos que arremangar porque no tuvimos una situación fácil en la vida, sabemos que no se consigue el trabajo así".

A su vez, hizo especial hincapié en los comerciantes, que algunos tuvieron que cerrar sus puertas por el caos y los que mantuvieron abiertos, tuvieron muy pocas ventas. "No hay que afectar a quienes con mucho esfuerzo abren sus puertas. Los comerciantes han pasado momentos muy difíciles. La pandemia y la inflación. Es muy difícil abrir las persianas todos los días, yo fui comerciante. Los salarios, pagar las cuentas, los impuestos".

"Quienes quieren pretender esta metodología, se tienen que presentar a elecciones diciendo que esta es la metodología que pretenden. Yo estoy del lado contrario, de la vereda de enfrente", concluyó.