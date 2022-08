Denunciaron a la ministra de Seguridad y al jefe de Policía

No tiene tregua el reclamo de la Policía de Río Negro. Tras una jornada de movilizaciones en toda la provincia y luego de conformar el Bloque Patagónico de Policías, con representantes de Chubut y Santa Cruz, desde la Defensoría Policial de la provincia de Buenos Aires denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Betiana Minor y al Jefe Policial, Osvaldo Tellería.

Con el asesoramiento de sus abogados se presentaron en la fiscalía de turno en Viedma y bajo el legajo 2573/2022 denunciaron a Minor y Tellería por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Señalaron que “Telleria no nos atendió cuando lo fuimos a ver a la Jefatura de Policía. Hizo cerrar herméticamente las puertas del edificio, cuando es de libre acceso, se nos negó el acceso a una oficina pública. En la denuncia también incluimos el incumplimiento del acta acuerdo del 10 de mayo, en el que se comprometieron a no iniciar sumarios administrativos a quienes hayan participado de reclamos anteriores. Sin embargo, se sumariaron a 28 personas. Queremos una reunión con la fiscal para que medie con la ministra Minor. Solo queremos que cesen los sumarios. Si no nos escuchan vamos a nacionalizar el conflicto policial que atraviesa la provincia de Río Negro.”

Durante la tarde del lunes representantes policiales de todas las zonas analizaron como continuará el reclamo. No descartaron realizar una retención de servicios.