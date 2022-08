El gobierno convocó a UnTER: esta semana no hay paros

Desde el gobierno aseguran que no hay plata para ser destinada a aumentos de sueldos. Pero también saben que la coyuntura obliga a una resolución del conflicto que desde marzo ya acumula 14 días de huelga. Entonces, llegó la convocatoria para el viernes a las 11 de la mañana.

La gestión de Arabela Carreras necesita resolver el conflicto. Aunque tira dardos envenenados cada vez que puede contra los docentes, también sabe que los porcentajes de adhesión se mantienen muy altos y las amenazas de descuentos y de no liquidar el aumento que ya aceptaron los demás estatales, parece no haber hecho mella en las bases.

Esta semana era clave porque se deben liquidar los sueldos de agosto y si Carreras mantenía su palabra, los docentes no cobrarían aumento por segundo mes consecutivo. El sueldo de los maestros se mantiene sin variación desde junio, lo que significa una importante caída del poder adquisitivo si se tiene en cuenta los casi 8 puntos de inflación de julio y la de agosto que las consultoras estiman que no bajará del 6%.

Desde Economía no brindaron precisiones ni adelantaron cuál sería la propuesta que le acercarán a los docentes. Se calcula que será una redistribución de lo ofrecido y que UnTER fue el único sindicato estatal que no aceptó. El motivo de la negativa fue algunas cifras no remunerativas.

En las últimas dos semanas, el sindicato llevó adelante dos paros de 48 horas que tuvo niveles de acatamiento muy altos, que rondaron el 98%, además de una marcha masiva en Viedma y las ciudades más importantes de la provincia. Por lo tanto, en caso de que UnTER llegara a desarrollar un nuevo congreso sin ninguna oferta superadora, se calculaba que las nuevas medida sería mucho más duras.

Desde la Conducción Central del sindicato hicieron pública una carta abierta a la gobernadora, en que expresan que "las medidas de fuerza son definiciones que se asumen en asambleas y congresos y representan el sentir del conjunto de la docencia rionegrina, el 98% de adhesión al paro y miles de compañeros manifestándose, así lo confirman".

En un comunicado de prensa valoraron "el espacio paritario, como herramienta para avanzar en derechos que beneficien al conjunto de trabajadores de la educación; no obstante, le advertimos al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que si la propuesta que nos realice el 26, no contempla los requerimientos de la UnTER, profundizaremos el conflicto".

Desde el gobierno, la semana pasada ratificaron que no había una nueva propuesta y fue el ministro de Educación, Pablo Núñez quien aseguró "no nos guardamos nada" y que "hacemos la propuesta que estamos en condiciones de hacer".