Cuenta regresiva: paritarias o más paros

Ya se sabe que la amenaza de descuento de días no surge efecto. Sólo juega como moneda de cambio la presión de no liquidar la oferta rechazada y de esta manera que los maestros no reciban incrementos en sus sueldos desde junio. Entonces, ambas partes, tanto el gobierno provincial como el gremio UnTER están apurados para llegar a un acuerdo esta semana y evitar una medida más que desgaste a todos, especialmente a los miles de chicos rionegrinos que ya acumulan 14 días sin clases por huelga y en la mayoría de los establecimientos cifras similares por deficiencias edilicias.

El conflicto docente se agrava. La gobernadora Arabela Carreras tuvo muy pocas apariciones públicas desde aquel rechazo de hace dos semanas y cuando lo hizo se negó a hablar con la prensa acobardada por las preguntas del costoso y viejo avión pagado casi al doble de su valor y por el conflicto docente. Sin embargo, cuando no pudo evitar la requisitoria volvió a confrontar con los maestros a quienes los acuso de ganar muy bien, pero en ese momento reforzó su postura al prometer que los sueldos de agosto se liquidarán sin el aumento que se le dará a todos los estatales, 4% de julio para equipara la inflación del primer semestre y 8% de agosto.

El tiempo apremia. Esta semana, la última de agosto, se deben cerrar las liquidaciones del mes para pagar los sueldos al principio de septiembre. Claro que los docentes no quieren que sus salarios consumidos por la inflación, sean los mismos que desde julio cuando cobraron el aumento del mes anterior. El sindicato demuestra que quiere llegar a un acuerdo y por eso la conducción rechaza la convocatoria a un nuevo Congreso en el que, en caso de no recibir una propuesta superadora, se definirán medidas más fuertes que paros por 48 horas.

Lo cierto que Río Negro es una de las cinco provincias del país, junto con Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes, que mantiene una disputa salarial con los gremios de los maestros. Y desde CTERA están particularmente preocupados por el problema, al punto que autoridades de la confederación nacional viajaron a Roca para reunirse con la conducción de UnTER y conocer detalles de la postura sindical.

Si bien nadie del gobierno se anima a confirmarlo, off the records, desde economía reconocen que trabajan en una nueva oferta que se daría conocer esta semana en paritarias. A más tardar debería ser el miércoles, para que UnTER convoque a Congreso el viernes y permitir que las seccionales llamen a asambleas el jueves. Esto también le permitiría al gobierno tener a los chicos en las escuelas cerrar una semana entera, sin medidas.

Pero claro que no todo pasa por los maestros. El costoso y cuestionado Cessna, comprado a 4,2 millones de dólares, sigue generando malestar en la gestión de Carreras. Ella reniega y apunta a Alberto Weretilneck por los daños causados en su imagen con este tema. Y pretende desligarse de cualquier sospecha con un cambio en su gabinete. La licitación y la compra tiene la firma del actual Secretario de General, José María Apud que tiene los días contados. El candidato para volver al gobierno es Juan José Deco, ex ministro de Desarrollo Humano, ya casi recuperado de aquel terrible choque en diciembre de 2021, cuando volvía de un acto partidario en una camioneta Toyota SW4 oficial que quedó destruida.

También debe enfrentar las sospechas de sobreprecios también están instaladas en el Plan Calor y una auditoria en Desarrollo Humano por la compra de leña en los municipios de Cordero, Darwin, El Bolsón y Chimpay, todos intendentes amigos del actual senador y posicionado candidato a volver a la gobernación.

Mientras, Weretilneck necesita resolver cuestiones a su candidatura y el armado de la estrategia electoral. Las elecciones provinciales serán en abril y debe definir quien será su vice. El intendente de Viedma Pedro Pesatti se anota en la partida y aseguró que con Alberto se entienden con la mirada. Tiene una muy buena imagen en Viedma y no hay dudas que si va por un nuevo mandato en la intendencia o acompaña al cipoleño, aportará ese caudal para mantener el Valle Inferior.

Esta opción es la más fuerte, porque sino habría que mirar hacia el otro extremo de Río Negro y que el acompañante en la lista sea de Bariloche. El actual intendente, sin posibilidad de otra reelección, quiere ser, pero Weretilneck no coincide. La elección no se definirá en el Alto Valle, porque Cipolletti, se polarizará entre el ex gobernador y Aníbal Tortoriello que irá por el macrismo. En Roca, territorio hostil para JSRN, la familia Soria jugará como siempre para ellos mismos y no cederá su poder electoral ante ninguno de estos dos candidatos. Y menos, como ya lo demostró en varias elecciones, para un peronista que no tenga ese mismo apellido.

Al respecto de los Soria, la intendenta María Emilia esta semana volvió a cuestionar al gobierno provincial por el crecimiento de las bandas narcos en el norte de la ciudad y los permanentes tiroteos que tienen cansados a los vecinos. Desnudó que sólo hay 13 policías por guardia en la Comisaría 21°, que tiene jurisdicción en la zona más poblada de la ciudad, que tiene más de 60 mil habitantes.

La cuenta regresiva está en marcha. En la semana el gobierno deberá jugar una carta importante para que el conflicto con los maestros sólo le cueste dinero y no dañe más la imagen de Carreras y al partido, que necesita bajar el nivel de hostilidad. Mientras, Tortoriello sube en las encuestas sólo con su ausencia.