En Allen, los municipales cortan la Ruta 22

Trabajadores municipales de Allen definieron endurecer las medidas de reclamos de paritarias y cortaron la Ruta Nacional 22. Las asambleas realizadas esta mañana resolvieron que ante la falta de diálogo con la intendenta Liliana Martín el reclamo se haría en la ruta.

Carolina Suarez, la secretaria general de ATE señaló que “hemos resuelto cortar la Ruta 22, en el kilómetro 1120 para visibilizar nuestro pedido de paritarias. Haremos una volanteada y explicaremos la situación. El corte no será total, será intermitente y vamos a permanecer hasta después del mediodía. La intendenta Martin nos dio un incremento salarial del 3%, eso representa $850”.

Agregó que “no hay barrido, no hay limpieza y no hay respuestas. La intendenta está encaprichada en no sentarse a dialogar. La ciudad está tan sucia que hay intenciones de suspender las clases en las escuelas porque no están garantizadas las condiciones de higiene. Venimos de una larga lucha por salarios dignos y en rechazo al aumento del 3% otorgado de manera autoritaria por la intendenta Liliana Martín quien, lejos de buscar una solución, mantiene el conflicto por el cual el municipio se encuentra paralizado".

Esta mañana, la intendenta Martin habló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias sobre el conflicto con los trabajadores municipales. Señaló que “la crisis económica impide llegar a un acuerdo. Lamentablemente los conflictos salariales se van multiplicando a lo largo del país. Y en Allen no estamos exentos. Los agentes municipales pretenden acomodar sus salarios al índice inflacionario y los ingresos del estado no tienen esa misma proyección y eso genera un punto de conflicto”.