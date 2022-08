Pidieron que se condene a la ex jueza de Faltas de Zapala

La fiscalía de Zapala solicitó que la ex jueza de Faltas de esa localidad, María Delia Sánchez, sea condenada por haber derivado hacia un estudio jurídico el cobro de multas que debieron ser tramitadas en el organismo público. La maniobra la habría ejecutado entre febrero de 2020 y marzo de 2021. Sánchez fue destituida por un juicio político. El abogado está imputado por encubrimiento.

El tribunal integrado por Maximiliano Bagnat, Carolina González y Marco Lupica Cristo, anunció que el próximo lunes dará a conocer el veredicto.

La acusación, a cargo de las fiscales Sandra González Taboada y Laura Pizzipaulo, también solicitó la declaración de culpabilidad del abogado identificado como Claudio Brusco, que participó de la maniobra.

Las fiscales expresaron su teoría consistente en que “Sánchez incumplió el trámite correspondiente en 172 casos, en un período incierto pero ubicable entre el 6 de febrero de 2020 y el 18 de marzo de 2021. En concreto, en lugar de derivar sentencias de cobro de multas a la fiscalía administrativa municipal, como indica la normativa, las remitió agrupadas en siete envíos a un estudio jurídico particular de la localidad”.

Esa fue la operatoria atribuida a Sánchez, mientras que a Brusco le imputó haber “encubierto esas maniobras; haber ejercido una autoridad de funcionario municipal que al momento de los hechos no detentaba” y, finalmente, “haber avanzado en una representación legal de la municipalidad de Zapala cuando no estaba autorizado para hacerlo”.

En relación con la derivación de las multas al estudio jurídico particular, González Taboada sostuvo que “es absurdo que se envíe un testimonio de sentencia a un organismo que no tiene la titularidad de la acción y que no puede perseguirla”. La fiscal jefa recordó que “el bien jurídico tutelado es la administración pública” y, en esa línea, objetó que la imputada “sabía que el camino no era el correcto y sabía la normativa que le indicaba que estaba cometiendo un delito, porque estaba cometiendo un abuso de autoridad al no estar cumpliendo con lo que la ley le indicaba”.

Respecto de Brusco, apuntó que “fue funcionario público”. “Ejerció la función pública hasta el 29 de diciembre de 2019 y, habiendo cesado, continuó con el ejercicio de una de las actividades de la función pública que detentaba representando al organismo dónde se desempeñaba”, afirmó. Luego explicó que lo hizo “al menos en 56 ocasiones”, cuando “ejerció funciones de un acto propio que tuvo cuando era funcionario municipal”.

González Taboada encuadró los hechos, respecto de la ex jueza de faltas en los delitos de abuso de autoridad, 7 hechos en concurso real entre sí, que a su vez concursa realmente con sustracción de efectos públicos (peculado), 7 hechos, en concurso real y en calidad de autora.

Respecto de Brusco, calificó su accionar como encubrimiento, 7 hechos en concurso real entre sí, que concursan realmente con usurpación de autoridad, 56 hechos, que concursan idealmente con la persistencia arbitraria en la función pública, en carácter de autor.

Tras escuchar a las defensas de los imputados, que solicitaron la absolución, el tribunal informó que comunicará su resolución el lunes 29 de agosto.