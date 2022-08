Educación no reconoce el paro y hará descuentos

El llamado a una medida de fuerza por parte de la Seccional Capital del gremio docente Aten recibió una dura respuesta del Ministerio de Gobierno y Educación neuquino, que advirtió sobre el descuento del día no trabajado. Por su parte, también dio a conocer el número de WhatsApp 299-5833823, para que los padres puedan comunicar este jueves “en caso de que reciba alguna notificación sobre la suspensión de clases en algún establecimiento o grado”.

Sobre la medida de fuerza, que podría afectar el dictado de clases a unos 70 mil estudiantes, la cartera educativa provincial señaló que “los puntos enunciados en la convocatoria para la jornada de paro no se dan en el marco que respalda la figura de agravio para su efectivización, es decir, que no hay situaciones que supongan una damnificación a las y los docentes”.

“El CPE descontará el día no trabajado ante una convocatoria a una medida de fuerza para el día jueves 4 de agosto y la inexistencia de derechos laborales vulnerados”, agregó. Además, se sostuvo que “sí se puede aplicar la figura de agravio a partir de la convocatoria del sector sindical, intención que deja sin clases a 70.372 estudiantes de la ciudad de Neuquén Capital, lo que sí reviste una vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes que no tendrán garantizado su derecho a la educación”.

También el Ministerio a cargo de Osvaldo Llancafilo, señaló que “en el día de ayer (por el martes), se utilizó un espacio de trabajo y planificación como una Jornada Institucional docente para otros fines. Se hizo uso de esta instancia de manera unificada para un fin estrictamente político como lo es discutir medidas sindicales que no tienen fundamento alguno, lo que demuestra además el ejercicio de presión sobre docentes que fueron a una jornada laboral dentro del calendario escolar y se vieron sorprendidos por el abordaje de temas que nada tienen que ver con el fin de las jornadas institucionales docentes”.

Sostuvo Educación que en cuanto a la “Recomposición Salarial por IPC de manera mensual, cabe recordar, que ya existe una recomposición salarial trimestral acordada que ha sido elogiada por distintos sectores de la economía, siendo ésta notablemente superior a la alcanzada por las otras 23 jurisdicciones del país”.

“Respecto del sumario y separación del cargo aplicado a docentes del Jardín de Infantes N° 31, obedece al cumplimiento del Decreto 2772/92 -Reglamento de Sumario Provincial- y Resolución 712/81 que rige en el sistema educativo neuquino y a través de su aplicación se evalúan responsabilidades ante una situación de gravedad, que consta de una causa judicial que contiene 46 denuncias, de las cuales 29 son por presunto abuso de niñas y niños de entre 4 y 5 años”, se indicó.

Por otro lado, en lo que respecta a edificios escolares, “se generaliza la situación edilicia cuando en Neuquén Capital se han puntualizado aquellos que están en un proceso de resolución y en los que se interviene; totalizando 10 en la ciudad capital sobre los más de 160 edificios escolares existentes”.

De acuerdo con lo enumerado anteriormente, “claramente no existen motivos ni justificaciones posibles para dejar a 70 mil estudiantes sin clases”. En ese marco, “se ha determinado el descuento del día no trabajado para quienes adhieran a esta medida injustificada e incomprensible. La misma se efectuará a partir de la novedad informada que realicen los equipos directivos al Distrito correspondiente, a la vez que, se va a instruir a los Distritos Escolares I y VIII para que efectúen un relevamiento territorial el día jueves 4 a fines de verificar cuáles son las escuelas que no estén dictando clases con normalidad”.

Se reiteró que “se pone a disposición de madres y padres el número de WhatsApp 299-5833823 para comunicarse en el día de la fecha, en caso de que reciba alguna notificación sobre la suspensión de clases en algún establecimiento o grado".