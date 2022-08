Hartas de los pozos: vecinas señalizaron la Ruta 40

No es la primera vez que vecinos del interior de Neuquén toman la iniciativa de señalizar los baches sin arreglar en calles y rutas de la Provincia. En San Martín de los Andes, desde hace ya tres años existe el famoso "Bacheman", un vecino de la localidad que alerta a los automovilistas del mal estado de las calles. Ahora, Beatriz Ponce y su hija Patricia, ambas de Loncopué, se cansaron del estado de la Ruta 40 y decidieron señalizarla ellas mismas.

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, Beatriz contó que usualmente utiliza la ruta para ir a Zapala a hacer tramites o al médico y que ya es una constante ver accidentes o autos que se arruinan por "tragarse" los baches que hay. Es por eso que un día, pasaron por la pinturería con su hija y decidieron emprender camino hasta Pino Hachado, señalizando cada pozo que veían.

"Es impresionante la cantidad de pozos, hicimos todo lo que pudimos porque queríamos que queden bien marcados. Nosotros que viajamos seguido ya sabemos pero pienso en la gente que viaja de Caviahue, El Huecú, el turismo, ellos no saben dónde están", comentó Beatriz.

"Muchos han roto gomas, llantas, y no salen dos pesos como para andar cambiándolas", dijo y apuntó directamente contra Vialidad: "Vialidad no se hace cargo, es una vergüenza. Les pido que se pongan una mano en el corazón, no solo esta ruta, sino también las rutas a Neuquén, San Martín de los Andes".

Escuchá la nota completa: