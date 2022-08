Miembros de ATE tomaron violentamente la dirección del Hospital

En una especie de escalada de violencia por parte de sindicalistas nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) provincial, se conoció que este lunes tomaron por seis horas la dirección del Hospital Bouquet Roldán, además de amenazar con “incendiar” el nosocomio. La titular del centro de salud, Fabiola Rodríguez, denunció ante la Justicia y la Policía Provincial estos y otros hechos. Recibió la solidaridad de la ministra del área, Andrea Peve.

Otro antecedente de la violenta acción de los delegados de ATE es la orden de restricción de acercamiento sobre dos de ellos con respecto a la titular del Hospital, luego de que ella misma realizara una denuncia por graves amenazas recibidas en el pasillo del nosocomio.

Los comportamientos violentos ante Rodríguez y el personal de salud quedaron expuestos en las declaraciones radiales que efectuó la directora: “El lunes los recibimos y, como la respuesta no les gustó, nos tomaron seis horas la dirección. Tuvimos que llamar a la Policía, hicimos una denuncia en la fiscalía”.

Rodríguez fue más allá en la descripción de la situación: “nos dijeron que éramos inútiles, cosas graves como que nos iban a incendiar el hospital, referencias hasta de la forma de vestir. Ayer me interceptaron en un pasillo extorsionándome, como diciendo 'esto lo arreglamos por debajo'”, al tiempo que señaló a “un grupo de personas que utilizan al personal de salud, desconociendo cómo son los procesos”.

La directora del centro asistencial recordó que estos hechos no se registran por primera vez: “Cuando asumí, a mí me encerraron en el auditorio, nunca supe cuál fue el reclamo porque eran gritos. Patearon la puerta del auditorio y me prohibieron el paso”.

Recordó que en ese momento realizó una denuncia por violencia de género y se dictó una orden de restricción de acercamiento a dos delegados, pero “continúan. Y no son diálogos, son imposiciones, gritos. Con las formas y los modos en los que se dirigen a mi persona, realmente es imposible trabajar así”, sostuvo.

Otro de los graves hechos registrados en el Hospital Bouquet Roldán data de mediados del mes de julio cuando “entraron con los bombos al pasillo, teniendo 20 pacientes internados en Clínica Médica y 15 niños en la internación de Pediatría”, una situación que “en 23 años jamás lo había visto”.

Afiliados a ATE provincial han llevado su reclamo a la avenida Mosconi, frente al nosocomio, cortando el tránsito durante varias mañanas y según se indicó el reclamo está basado en un supuesto acuerdo para la reducción de la carga horaria de 8 a 6 horas, entre otros requerimientos. En este sentido, señaló que venían “recibiendo a los delegados, les veníamos explicando que eso no era posible porque no estaba contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo y que no era viable”.

Solidaridad de la Ministra

Respecto a estos graves hechos de violencia sindical por parte de delegados de ATE provincial, la ministra de Salud Pública, Andrea Peve, expresó públicamente su solidaridad para con la directora del Hospital Bouquet Roldán. A través de una publicación en la red Twitter, la funcionaria expresó su “repudio la violencia y las amenazas sufridas por Fabiola Rodríguez, directora del Hospital Bouquet Roldán, por parte de un delegado de ATE Salud. Esto solo reproduce la violencia estructural que vivimos diariamente las mujeres”.

Además, agregó su solidaridad y “todo mi apoyo” a la titular del nosocomio y llamó “al diálogo y el respeto como único camino posible para la construcción y el entendimiento”.

También Peve recordó que “el ámbito de las negociaciones paritarias es el espacio para reclamar o hacer propuestas”.