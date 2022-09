Ya no le importa tener hambre pero pide comida para sus animales

Lorena es puestera y vive a 30 kilómetros de Rincón de los Sauces. Su desesperación ante la falta de ingresos y comida, para ella, pasó a un segundo plano desde que comenzó a ver, todos los días; cómo sus animales mueren de hambre. Asegura que si ella tiene hambre, puede aguantar, pero sus animales no. La impotencia se agravó desde que fue agredida por funcionarios municipales, cuando solicitó ayuda, según contó en 24/7 Canal de Noticias.

En el Noticiero Central, Lorena explicó que más de treinta animales murieron en dos meses. Está desesperada y no solo porque se trata de su fuente de ingresos, sino porque “los animales están sufriendo y no merecen este maltrato”.

“No hay buena pastura en el campo. Vivimos de esto y no tenemos un sueldo. Y es triste porque veo a los animales, todos los días, tirados. No puedo hacer nada y me duele muchísimo. Somos muchos los puesteros abandonados acá”, dijo y agregó: “Lo que necesitamos es forraje para nuestros animales porque si uno no tiene para comer, aguanta. Pero, ¿cómo le explico al animal que no tiene para comer? No pido comida para nosotros, pero, por lo menos; para nuestros animales”.

Al ser consultada sobre algún tipo de ayuda recibida en todo este tiempo, la puestera aseguró que “jamás fueron a ayudarnos” y que “una sola vez prometieron hacerlo, pero no han cumplido con nada”. Además, dijo que fue hacia la Municipalidad de Rincón de los Sauces y la agredieron funcionarios del área de Producción. “Me dijeron que no estaban para recibir gente del campo y que los puesteros nos teníamos que arreglar como pudiéramos porque nadie nos había mandado a vivir al campo”, lamentó.