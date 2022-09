A pesar de las críticas, el MAPO no se irá del MPN

Con una posición especialmente crítica de la actual conducción del partido y en medio de los cruces con algunos dirigentes de la Lista Azul, el Movimiento de Acción Política (MAPO) confirmó que continuará integrando el Movimiento Popular Neuquino, luego de que circularan rumores que indicaban una posible ruptura en los últimos días. Lo hizo a través del dirigente y exdiputado provincial, José “Pino” Russo, quién en diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, aseguró que la histórica agrupación “es mucho más MPN que los que actualmente lo integran”.

Durante una entrevista con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, Russo manifestó que el MAPO “nunca ha tenido intenciones electorales” y remarcó que su objetivo principal “es contribuir con una visión crítica” para que el partido “mantenga su doctrina histórica y no se desvíe, como vemos que está sucediendo”.

En ese marco, aseguró que “El MAPO no va a salirse del partido, lo aclaro para los que han corrido la bola de que nos vamos a ir durante la última semana, nosotros somos el MPN y mucho más MPN de los que están ahora dentro del partido, somos hasta preexistente”.

Asimismo, Russo criticó la actual actitud "pasiva" del partido provincial y aseguró que “no emite ninguna opinión” de lo que sucede a nivel nacional y regional; haciendo “como si no pasara nada, como si todo estuviera bien”. “Eso nos pone en alerta, porque un partido político tiene que expresar opiniones y posiciones en representación de sus afiliados, si no lo hace, no hay ninguna necesidad de tener partido entonces”, remató.

Por otra parte, en medio de la discusión por las elecciones internas del MPN, durante la semana pasada, el MAPO presentó un proyecto de Ley en la Legislatura neuquina, que pretende instalar las Primarias Abiertas Simultaneas y obligatorias (PASO) en el sistema electoral provincial, uno de los pocos en el país que nunca las incluyó.

Al respecto, Russo indicó que esa ley “garantizaría trasparencia” en los procesos electorales y, al mismo tiempo, puso en duda la validez de las actuales elecciones internas en el partido provincial, fijadas para el próximo 13 de noviembre. “Mi partido tiene una Convención que es azul, una Junta de Gobierno que es azul, una Junta Electoral que es azul, los veedores azules, bueno, es bastante difícil que el resultado salga violeta con ese panorama”, comentó, en clara referencia a la lista liderada por Rolando Figueroa.

El referente del MAPO, movimiento cercano a la figura del exvicegobernador y actual precandidato a gobernador, explicó que esperan ser llamados por la conducción del partido “para arribar a acuerdos y limar diferencias”, ya que de eso “se trata la política”. No obstante, afirmó que desde la Lista Azul “buscan sacar de la cancha a todo aquel que no piensa como ellos” y anticipó que “tratarán de tildar a Figueroa como un traidor, cuando ellos han entrado y salido del partido cuando quisieron”.