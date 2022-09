Gaido: "Neuquén es ejemplo para el país, porque no hay grietas"

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, brindó su opinión acerca del grave hecho ocurrido anoche en el cual un hombre intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El jefe comunal transmitió en una nota en vivo por AM550 su "profundo dolor y rechazo a lo sucedido". "Este momento debe generar un momento de reflexión, ya que la grieta no lleva a ningún lado. Lo que necesita este país es ideas, proyectos y trabajo" aseguró Gaido y agregó: "Mi total acompañamiento a la vicepresidenta y pido un esclarecimiento inmediato del hecho".

El intendente remarcó que la gravedad del hechor responde a un contexto nacional, y en este sentido dijo que "Neuquén es un ejemplo para el país".

"En Neuquén se puede hablar de gestiones anteriores sin agravios. Horacio "Pechi" Quiroga ha sido un gran intendente. No puedo creer que haya diferencias a nivel país en este tema. Todos necesitamos que nuestros hijos tengan un futuro".

Gaido además expresó que la situación que vive el país debe ser "un momento bisagra para entender que este no es el camino". "En Neuquén no hay grietas, trabajamos en equipo respetando las opiniones. En Neuquén demostramos que se puede tener una mirada constructiva, con opiniones diferentes" aseguró el intendente y cerró: "Lo que sucedió ayer no debe suceder nunca más. Todas las fuerzas políticas tienen que poner a consideración una nueva etapa desde ahora".