Estafa con planes sociales: quieren que Di Luca vaya a la Legislatura

A menos de un mes de que se hiciera pública la estafa con planes sociales en Neuquén, el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio pedirá una moción de preferencia para interpelar a Abel Di Luca, el ministro de Desarrollo Social, en la Legislatura. El objetivo del pedido es que el funcionario provincial responda las preguntas de los legisladores y de precisiones sobre la causa.

En diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, la diputada provincial del Pro y una de las autoras del proyecto, Leticia Esteves, indicó “que es escandaloso” lo que sucedió con los planes sociales y añadió que “Di Luca tiene que hacerse cargo de lo que pasó y dar explicaciones”.

La legisladora explicó desde la coalición ya habían presentado un pedido de informes a la cartera de Desarrollo Social a fines de agosto, pero que, en esa ocasión, no contó con el acompañamiento del Movimiento Popular Neuquino ni el Frente de Todos. En ese marco, sostuvo que ahora “decidimos dar un paso más” para que el ministro “se acerque a la Legislatura y responda todas las preguntas que tenemos”.

En comunicación con el programa “Mejor de tarde”, Esteves indicó que buscan interpelar a Di Luca “para saber si conocía o no este tipo de procedimientos, que uno quiere creer que no”. No obstante, comentó que, si el titular de Desarrollo Social no tenía conocimiento acerca de la estafa, “estamos hablando de un caso de mal desempeño en el cargo”.

“Somos respetuosos del proceso judicial y estamos atentos al avance que realice la Jusiticia, pero acá también hay una responsabilidad política de un ministro que fue nombrado por el gobernador de la provincia”, analizó la diputada y agregó que “es algo escandaloso lo que sucedió, estamos hablando de que se robaba el dinero destinado al sector más necesitado de la población”.

Esteves también se refirió al contexto eleccionario y comentó que desde el bloque de Juntos por el Cambio “queremos despejar dudas de que ese dinero no se destinó a ninguna campaña política”.

Internas y lista de consenso:

Asimismo, la diputada y presidenta del PRO en Neuquén, analizó el armado electoral de la oposición en la provincia y adelantó que se está trabajando “para lograr una lista de consenso que incluya a la mayor cantidad de espacios posibles”. A su vez, sostuvo que el objetivo principal “es lograr la unidad” y evitar “una ruptura como pasó el año pasado”, en referencia al quiebre con la Coalición Cívica ocurrido en las últimas elecciones legislativas.

En esa línea, Esteves remarcó la figura del diputado nacional, Pablo Cervi, e indicó que “es el mejor candidato que tenemos desde nuestro espacio”. “Es una persona muy bien posicionada y reconocida, no solo por su tarea en lo político, sino también por su trabajo en el sector privado”, agregó.

No obstante, aclaró que, en caso de no llegar a un acuerdo en las candidaturas, “la instancia de internas siempre estará disponible para todo aquel que quiera participar”.