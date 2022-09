Juzgarán a un ex juez y un ex fiscal federal de la dictadura

El ex juez federal de Neuquén Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal federal Víctor Marcelino Ortiz serán enjuiciados por su labor durante la última dictadura cívico – militar, acusados de no dar trámite a denuncias por desapariciones o hábeas corpus y como partícipes secundarios de privación ilegítima de la libertad.

El juez federal Gustavo Villanueva firmó la elevación a juicio de la causa, pero existen inconvenientes para conformar un tribunal debido a que varios magistrados se excusaron por conocer a los imputados y otros por haber intervenido en algún tramo de la investigación.

El abogado Marcelo Medrano, querellante en las causas por delitos de lesa humanidad, explicó en Mejor de Tarde por AM550 que “esta causa se inició en 2008 cuando pudimos verificar en los juicios de La Escuelita que había infinidad de denuncias por desapariciones y otras presentaciones de hábeas corpus que no habían tenido trámite” correspondiente.

La causa “era más amplia, porque involucraba a magistrados y funcionarios de la Justicia provincial, pero se redujo para poder llevarla a juicio”, señaló.

En el expediente quedaron finalmente imputados Duarte y Ortiz, y este 2022 se cerró la investigación y se elevó la causa a juicio.

“Ahora hay que constituir un tribunal colegiado; hay jueces que han intervenido en otras instancias o bien son conocidos de Duarte y Ortiz; ya hay un juez que se apartó y también hay que tener en cuenta que las defensas de los imputados han recurrido a todas las instancias y han recusado”, agregó Medrano.

El abogado adelantó que no será un juicio extenso. “La prueba son expedientes. Es prueba documental y dos testimonios. En teoría no debería extenderse mucho”.

