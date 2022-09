Quemaron un puesto de Gendarmería en Villa Mascardi

Otra vez se produjo en Villa Mascardi un nuevo incendio en una propiedad. El hecho ocurrió en la noche del domingo y se extendió hasta después de la medianoche y fue en el mismo lugar donde prendieron fuego hace menos de dos meses, el 1 de agosto.

Según confirmó Luis Dates, el dueño de La Cabaña Los Radales, a la radio El Cordillerano, “un grupo numeroso de personas con capuchas embistió contra el puesto que Gendarmería tenía apostado en ese terreno a modo de resguardo tras el ataque anterior. Hubo una agresión a pedradas y luego prendieron fuego la casilla donde estaban los gendarmes, así como también un galpón que había quedado a salvo de las llamas en la vez anterior”.

Agregó que “no fue una escaramuza, fue un ataque planificado, premeditado y armado, con armas de fuego, el ataque comenzó cerca de las 21:30 del domingo, Incendiaron un galpón que quedó en pie del incendio anterior. Había gendarmes en el lugar y hubo ataques a tiros y piedras, fue un desastre, estamos retrocediendo 200 años, es una vergüenza”.

Indicó que “las autoridades nacionales y provinciales tomaron conciencia después de dos años que no son hechos aislados, sino que están planificados. Ayer fue mi predio, pero esto sigue y la idea es tomar Villa Mascardi. No sé si es por una reivindicación territorial, no creo porque no son mapuches. La idea es ir avanzando, quemando propiedades y desalojando a los vecinos, el miedo es indescriptible”.