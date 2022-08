Otra vez Carreras pidió Gendarmería en Mascardi

El dueño de la cabaña no tienes dudas que el fuego fue intencional .

Luego del incendio que se registró este lunes en la Cabaña Los Radales de Villa Mascardi, el propietario de la vivienda afirmó que no tiene dudas que el fuego fue intencional. Luis Dates, aseguró que “en el lugar no se encontraron consignas que vinculen el incendio al conflicto mapuche de la zona. Pero no hay dudas que fue intencional, son hechos sistemáticos que venimos viviendo los que habitamos la zona desde hace 4 años y siguen un orden, van casa por casa, propiedad por propiedad”.

Agregó que “el fuego se inició con tres focos en distintos lugares de la casa y por esa situación las llamas se propagaron rápidamente por la estructura que principalmente es de madera. No puede decir que fue la lof Lafken Winkul Mapu que tengo a 200 metros, pero todo indica que sí porque se vienen registrando hechos vandálicos desde que ellos están”.

Explicó que se reunió con la fiscal Betiana Cendón, que coordina la investigación judicial y está al tanto de los avances. Además, tiene el respaldo de los vecinos de Villa Mascardi que vivieron situaciones similares. “Voy a continuar con la causa, porque tenemos toda la fuerza de la ley para que esta gente vaya presa, se tienen que hacer cargo”, concluyó.

Fuerzas Federales

Mientras que el gobierno rionegrino requirió a Nación una custodia por parte de las fuerzas federales de seguridad en la vivienda y el predio ubicado en Villa Mascardi, que en la madrugada de este lunes fue incendiado intencionalmente. Hasta tanto se concrete la llegada de las fuerzas federales, se encuentra en el lugar una consigna de la Policía de Río Negro realizando la custodia del predio, que se encuentra dentro del territorio federal de Parques Nacionales.

La titular de Seguridad, Betiana Minor fue la encargada de solicitar mediante nota formal al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, la presencia permanente de las fuerzas federales en el lugar del hecho con el objetivo de evitar cualquier avance de la toma ilegal que hoy existe en Villa Mascardi, así como para llevar tranquilidad a los vecinos del lugar ante los nuevos hechos de violencia.

El pedido tuvo respuesta positiva y desde Gendarmería Nacional se comunicaron con el organismo de seguridad rionegrino. Asimismo, el próximo lunes, la Fiscalía Federal que trabaja en la causa, realizará un pedido en este mismo sentido.

-