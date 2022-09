Intentaron secuestrar a una nena de 5 años en el Paseo Costero Limay

En las últimas horas una mujer difundió en sus redes sociales e hizo la denuncia correspondiente en la Policía, que intentaron secuestrar a su hija de 5 años en el Paseo Costero Limay, en la capital neuquina. El hecho denunciado tuvo lugar el pasado miércoles por la noche. Según afirmó, una mujer de unos 35 años aprovechó un descuido en el sector de juegos y se la llevó. Comenzó a correr y mostró la foto de su pequeña y fue ayudada rápidamente por personal policial y transeúntes. La mujer quedó detenida a unas cuadras, y se le abrió una causa judicial.

"Hola gente, anoche Denisse tuvo un intento de secuestro. Gracias a Dios no ocurrió nada grave y estamos bien. Pero ahora que estoy más tranquila quiero contarles lo que me pasó, el ingenio de la mujer... Para que estemos atentos y no le pase a nadie! Fue en unos segundos que ocurrió todo y literalmente sentí morirme! No se lo deseo a nadie", contó la mujer en su muro.

Todo ocurrió a las 19:45, aún no había oscurecido. Ella estaba jugando con otro menor mientras la madre se ejercitaba: "En un momento me pide para ir a unas hamacas (a 20 o 30mtrs) y le digo si, ero vas y venís.. ¡Sabes que es donde yo te vea! Le dije.. Y yo la veía".

"Se acerca la mamá del nene con el que ella estaba jugando y me dice no te preocupes están conmigo tengo 4 hijos y yo le digo no importa que venga. (porque no la conocía)".

Luego relató: "Se puso a jugar a la mancha con el nene, e iban y venían corriendo por todo el espacio, pero mi intuición de no estar tranquila (no sabía porque), dije: 'La voy a buscar que venga más cerca'. Entre que agarro mi camperita, el celu y la botella de agua que tenía en el piso no la vi más a Denisse".

Desesperada comenzó a preguntar a las personas que estaban ahí y nadie sabía donde estaba la pequeña: "Le digo a una chica que llame a la policía y yo comienzo a correr gritando con todas mi fuerza ¡¡¡DENISSE!!! Se acercó mucha gente. Paraban los autos y bicis que pasaban para ayudarme, yo mostraba su foto y explicaba como estaba vestida. Un muchacho que venía del lado contrario al que yo iba, me dice que la vio con el nene y esta mujer corriendo para el lado que iba yo a buscarla".

Salió corriendo y ve una camioneta de la policía, y se tiró arriba del capot: "Me crucé adelante de ellos y pedí que me ayuden a buscar a mi hija (los policías impecables, agradecida de corazón), al instante pidieron por radio a las cámaras y todos los que estaban en la zona) dimos la vuelta y el muchacho que la vio la detuvo a la señora y Denisse llorando asustada porque escucho mis gritos, a dos cuadras de donde estábamos". La mujer quedó demorada.

Cuando llegaron a su casa, Fernanda le preguntó a la niña porque se alejó de ella: "Me dijo que la señora le decía, 'viste que yo me acerque hablar con tu mamá ella te dio permiso que te vayas conmigo' y cuando Denisse escucho mis gritos le decía 'quiero ir con mi mamá' y ella le decía 'vamos al auto y te llevo con tu mamá', 'vamos al auto y te llevo a tu casa'".