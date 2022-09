Márquez sobre políticas de género: “no sirven”

“Las políticas que llevan adelante en relación a las mujeres, no sirven”, sentenció la concejal por la Democracia Cristiana en la ciudad de Neuquén, Nadia Márquez, y lo argumentó en datos estadísticos que se conocieron hace apenas unos pocos días.

Según un estudio realizado por el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, el 45 por ciento de las mujeres argentinas que están o han estado en pareja con hombres han atravesado algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico, en algún momento de sus vidas. La investigación se desarrolló en doce provincias y ubicó sexta a Neuquén, con el 46,7 por ciento.

En virtud de eso, la concejal y pastora de la Iglesia Evangélica consideró que “la ESI (educación sexual), la Ley Micaela, los penes de madera, los cupos femeninos, el ministerio de la Mujer, hablar con E, el DNI con X y el Estado no previenen la violencia”.

No obstante, la polémica aquella de los penes de madera no involucraron al ministerio de las Mujeres, sino al de Salud de la Nación. Fue en junio de 2021 cuando la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Marcela Tirado, dio luz verde a un pedido de la dirección de respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis para comprar 10.000 penes de madera pulida. El pedido, con un presupuesto de 13.371.100 pesos y que también incluía dispensers de preservativos y maletines de color turquesa, naufragó en medio de las críticas opositoras.