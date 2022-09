Hallaron a Azul y a Marcos, los adolescentes que buscaba todo Loncopué

La policía de Neuquén encontró a los dos adolescentes que eran buscados intensamente en Loncopué. Azul Flores, de 13 años y Marcos Olivares, de 16, fueron hallados en la capital provincial, en una vivienda en la toma Casimiro Gómez. Hasta el momento no hubo mayor información. Lo que si trascendió, es que están, ambos, bien de salud.

El pasado martes había vuelto a realizar una marcha en la localidad neuquina de Loncopué, donde la comunidad se mostró conmocionada por la desaparición de los menores, quienes habían sido vistos por última vez cinco días atrás. Amigos, familiares y vecinos reclamaron en la Comisaría 26 de esa localidad para exigir respuestas.

En tanto, en las últimas horas, habían sido difundidas imágenes de ambos adolescentes y se pudo constatar que se fueron del pueblo sin documentación e hicieron dedo en la ruta. La investigación se centró en la Ciudad de Neuquén, que es finalmente donde aparecieron.

La madre de Azul, Anahí, dialogó con AM550 y CN24/7 y contó la angustia que estaba viviendo: "Mi hija se conoció con Marcos dentro de un grupo de amigos, en una casa. No sabemos si son pareja o amigos. Mi hija decía que eran amigos, pero no sé de qué forma se fueron. No creo que haya una razón para irse. No entiendo por qué lo hizo".