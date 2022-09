“No descarto que el gobierno juegue en las elecciones de UnTER”

Esta mañana se inició la dieta líquida por parte de los maestros rionegrinos. En las últimas horas la dirigencia de UnTER se reunió con la nutricionista Sonia Lascano que les explicó las advertencias y los cuidados que deben tener.

La titular del gremio Sandra Schieroni señaló que “en la última paritaria no hubo propuesta salarial, el gobierno ratificó el 22% que ya fue rechazado. Es un despropósito llamar a paritarias y no tener una nueva propuesta. Además, Trabajo incumplió en exigirle a Educación que cumpla con los acuerdos que fueron homologados. Vamos a una paritaria, se homologa y después no se cumple y Trabajo no obliga a ese cumplimiento. Es por eso que nos levantamos y nos retiramos, fue una falta de respeto a la UnTER”.

Agregó que “una interpreta que al gobierno no le interesa resolver el conflicto. Con la conciliación obligatoria solo querían que levantemos las medidas de fuerza. No descartó que el gobierno esté jugando hacia un determinado sector en las elecciones de UnTER que se realizarán ahora, en octubre”.

Explicó que “hoy inicié la dieta líquida junto a María Alejandra «Kakana» Grau y María Inés «Lúa» Hernández de Roca, Silvana Inostroza de Villa Regina y Juan Villarroel, de Sierra Grande. Responsabilizamos al gobierno provincial por el riesgo en la salud de cada uno de nosotros. Esta medida extrema se toma por estar imposibilitados de realizar medidas de acción directa por encontrarnos en el marco de la conciliación obligatoria. CTERA está al tanto de la medida que iniciamos y en los próximos días, Sonia Alesso estará en Río Negro”

Mientras, el ministro de Educación, Pablo Núñez, insistió en que el gobierno mantiene su voluntad de diálogo, por lo que entendió “innecesarias” las acciones implementadas por el gremio, que instaló una carpa frente a la Casa de Gobierno.

Nuñez reiteró que “respetamos las decisiones del gremio, pero no creemos que sean necesarias para torcer ningún rumbo, porque tenemos voluntad de diálogo y búsqueda de soluciones. Estamos trabajando. No creemos necesaria ninguna otra medida, más que sentarse a dialogar en el ámbito paritario, que es lo que corresponde”.

“Entendemos que es necesaria una recomposición salarial, pero también entendemos que se debe acordar sin poner en riesgo el cronograma salarial de todos los meses”, concluyó.