¿Fracasaron las políticas de género?

Las repercusiones del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la interna del MPN fueron grandes temas de la semana que termina. Pero no fueron los únicos; de hecho, también fueron muy comentados en las redes asuntos como las declaraciones de una edil sobre las políticas de género; y la extraña postura de una diputada kirchnerista que pidió “no estigmatizar” al pistolero de ATE Neuquén. A continuación, un apretado resumen de los temas de la semana.

No se olvidan del ministro

Los diputados neuquinos de Juntos por el Cambio (JxC) no dejaron que el caso (judicial y mediático) del cobro indebido de planes sociales cayera en el ostracismo, y la emprendieron contra el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, Abel Di Luca.

Para ello presentaron un proyecto en el que proponen que el funcionario concurra a la Legislatura a brindar explicaciones sobre las supuestas maniobras fraudulentas, por las que fue arrestado y luego liberado el (todavía) director de Planes Sociales de la provincia, Ricardo Soiza.

“Personal de planta política del ministerio realizó extracciones de dinero en cajeros automáticos del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales, situación que derivó en un uso indebido de dichos fondos”, señalaron los diputados y diputadas Ayelén Quiroga, Leticia Esteves, César Gass y Luis Aquín sobre la supuesta estafa millonaria.

El MPN con su interna a full

El vicegobernador Marcos Koopmann (Azul) aceleró su campaña rumbo a la interna en la que el MPN elegirá candidato a gobernador, y casi en simultáneo, un sector de oposición partidaria salió a cascotearle el rancho.

Koopmann publicó en sus redes un video que recorre su historia personal, desde sus orígenes en Zapala, hasta llegar a este presente. Los opositores del Movimiento de Acción Política (MAPO) lanzaron críticas contra el sector Azul que conducen Omar Gutiérrez y Jorge Sapag.

Compuesto mayoritariamente por veteranos dirigentes y alineado con Rolando Figueroa (conductor del sector Violeta), el MAPO emitió un crítico documento al que tituló “El mecanismo que aplastó la mística del MPN”. Y que, entre otras cosas, dice lo siguiente: “El gobierno neuquino representa al MPN, fue elegido por el voto popular para su conducción, y hoy está siendo comprometido por escandalosas acusaciones de corrupción que juegan con la necesidad de la gente, cuando el compromiso es velar por el bienestar del pueblo de Neuquén”.

Guarderías en escuela

Un proyecto que se analiza en la Legislatura neuquina cosechó buena cantidad de reacciones positivas, en su publicación en las redes de Mejor Informado. La iniciativa propone que las escuelas primarias (para adultos) y todas las secundarias de la provincia de Neuquén tengan salas maternas para los hijos e hijas de estudiantes.

Según explicó su autora, la diputada Teresa Rioseco (Frente de Todos) la iniciativa apunta a que las alumnas madres puedan culminar sus estudios primarios, secundarios o terciarios. De concretarse, las guarderías estarán destinadas a niños y niñas desde los 45 días hasta los tres años, inclusive.

Alquiler por las nubes

Se dijo (y se volvió a decir) que la ciudad judicial construida en la avenida Leloir haría que la Justicia neuquina dejara de erogar millones y millones en alquileres de edificios. Pues bien, hoy puede afirmarse que no fue así.

De hecho, sigue alquilando y esta semana se supo que el alquiler del edificio de Diagonal Alvear N 165 y Brown N 155 de la ciudad de Neuquén volvió a aumentar y la Justicia neuquina, paga 4.498.008 pesos por mes.

Cabe recordar que en diciembre último el TSJ había dado luz verde a la prórroga (retroactiva) desde el 5 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022. En función de eso, de mayo de 2021 a febrero de 2022 la suma mensual fue de 2.385.259 pesos. Mientras que entre marzo y abril de 2022, la suma mensual subió a 2.998.672 pesos. Ahora el alquiler del mismo edificio volvió a subir.

"No sirven"

Así de contundente fue la concejal neuquina por la Democracia Cristiana, Nadia Márquez: “Las políticas que llevan adelante en relación a las mujeres, no sirven”. Lo argumentó en un estudio realizado por el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, según el cual el 45 por ciento de las mujeres argentinas que están o han estado en pareja con hombres han atravesado algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico, en algún momento de sus vidas.

La investigación se desarrolló en doce provincias y ubicó sexta a Neuquén, con el 46,7 por ciento. La concejal y pastora de la Iglesia Evangélica consideró que “la ESI (educación sexual), la Ley Micaela, los penes de madera, los cupos femeninos, el ministerio de la Mujer, hablar con E, el DNI con X y el Estado no previenen la violencia”.

¿Defienden al pistolero de ATE?

Un pedido de informes sobre la situación del pistolero de ATE Neuquén, Pedro Jofré, quien está detenido por haber disparado contra una mujer, en San Martín de los Andes, dividió opiniones entre diputados neuquinos y sorprendió a quienes vienen realizando el seguimiento del tema.

El debate se dio en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. El presidente de esa comisión, diputado César Gass (Juntos por el Cambio), explicó que se busca obtener esta información por parte del ministerio de Desarrollo Social para saber “si (el reo) gozaba de licencia gremial con goce de haberes en el momento de los hechos y cuál era su situación administrativa”.

La diputada Soledad Salaburu (Frente de Todos) se opuso a la iniciativa y señaló: “No corresponde pedir un historial de un trabajador y estigmatizarlo, no sólo a él sino también a todos los referentes sindicales que reclaman por los derechos de los trabajadores”. Y no fue la única dueña de declaraciones que llamaron la atención. Por el contrario, Andrés Blanco (PTS-FIT) consideró que “El Estado no puede interferir en las organizaciones sindicales”. Y Elizabeth Campos (Democracia Cristiana) también rechazó el pedido de informe con el argumento de que “ya se tomaron las medidas administrativas del caso y la Justicia está actuando”.