Cómo sigue la búsqueda del puma en la Península Hiroki

La intensa búsqueda del puma en la Península Hiroki no tiene resultados hasta el momento. Luego de las huellas encontradas a algunos metros de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay durante el jueves pasado, las autoridades locales junto con sus pares de Fauna colocaron jaulas para atrapar al predador, pero por el momento no hay rastros. No se descarta que se haya ido del lugar.

"Tenemos guardias del personal durante la mañana y la tarde, además de las jaulas que nos dieron los veterinarios. Estas trampas-jaulas agarraron a perros, aves o caranchos, pero nada que ver con el puma", explicó el coordinador de Fauna Zona Este, Jorge Figueroa, durante una entrevista con AM550 y CN24/7.

En este contexto, desde Fauna comentaron que son altas las chances de que el animal se haya ido por el mismo lugar por el cual llegó a la reserva natural, que se encuentra cerrada desde la semana pasada. La principal hipótesis de la llegada del predador es que cruzó el río por la Margen Sur, y como no se volvieron a encontrar huellas, es probable que haya vuelto a su hábitat natural.

"Rastrillamos tanto el lugar que pensamos que se pudo haber ido", agregó Figueroa. Ante el encuentro casual del animal con una persona, hay que saber que no hay que correr y hacer movimientos con los brazos para intentar espantarlo. La búsqueda continuará durante este lunes.