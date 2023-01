Aberrante ritual de abusos sexuales en empresa petrolera

La semana que termina arrojó novedades en materia política, como la decisión del PJ de ir a las elecciones del 16 de abril con Ramón Rioseco como candidato a gobernador por el Frente de Todos. También lo hizo en economía, con el anuncio de la creación de la moneda Sur, entre la Argentina y Brasil; y en el ámbito judicial, con el pedido de perpetua para los ocho integrantes de la patota de los rugbiers, que son juzgados en Dolores. No obstante uno de los temas que mayor impacto causaron fue la denuncia sobre rituales de iniciación con abuso sexual, perpetrado por ex empleados de una empresa de servicios petroleros que opera en Senillosa. Claro que no fue lo único; hay más. Veamos.

Aberrante delito en una petrolera

Rechazo e indignación se generó a partir de la denuncia de un petrolero sobre abusos sexuales y otras prácticas aberrantes, por parte de trabajadores pertenecientes a la empresa Tenaris, proveedora de caños para la construcción del gasoducto a Vaca Muerta. Se habla de un ritual de iniciación y se investiga si se trataba de un procedimiento que era habitual. Por lo pronto, las pericias dieron cuenta de que las lesiones de abuso existen, y la firma tomó rápidamente cartas en el asunto.

La víctima narró que el ataque lo perpetraron ocho sujetos, tanto en los vestuarios como en la combi que los trasladaba. Los denunciados fueron despedidos de la compañía ni bien se conoció el hecho y -luego- el fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, explicó que al parecer “la violencia sexual formaba parte de ese rito de iniciación”. Los sujetos quedaron filmados cuando ingresaban a los vestuarios y a la combi.

El espíritu malvinero

No hay dudas de que la comunidad neuquina tiene un fuerte espíritu malvinero. Quizás haya sido por eso la cantidad de reacciones que tuvo el avance de la construcción del monumento, en Zapala. Se trata del Soldado Argentino, en homenaje a los héroes que combatieron contra el usurpador británico, en la Guerra de Malvinas y que tendrá 15 metros de altura (17 con el pedestal). El montaje del monumento avanza a buen ritmo y requirió de un gran despliegue para instalar la cabeza.

La escultura se levanta en el sector de Ruta 14 y Acceso Fortabat, y su autor es Aldo Beroisa, quien no sólo realizó el Cristo y la Ultima cena (en Cutral Co), sino también los dinosaurios (que lucen en Plaza Huincul). El monumento mostrará a un soldado que apoya una de sus rodillas en el suelo y porta la Bandera Nacional en su mano derecha.

Tragedia en el río

Dos jóvenes provenientes del Norte del país se ahogaron en el Dique Ingeniero Ballestery sus cuerpos fueron hallados unos días más tarde en el Río Neuquén, en la zona de Centenario. José Cerdán, de 19 años, era oriundo de Corrientes, y Carlos Leonel Ledesma, de 23, lo era de Tucumán.

Los dos se encontraban en Vista Alegre Norte y habían venido para trabajar en la temporada de cosecha frutícola. Lamentablemente, se los había visto por última vez cuando se bañaban en una zona que no estaba habilitada, por su peligrosidad.

Horror en Las Grutas

En lo que va del año ya hubo dos denuncias de abuso sexual a jóvenes en Las Grutas, localidad balnearia rionegrina que constituye el destino estival de infinidad de neuquinos. A partir de las denuncias sobre estos aberrantes delitos hubo allanamientos en pleno centro y detuvieron a un sujeto.

Se dijo que tanto la víctima (de 17 años) como el supuesto agresor residen en la villa turística. Antes, otra menor había denunciado que fue víctima de abuso sexual en un local bailable de esa localidad. Según trascendió, se trata de una adolescente oriunda de Cipolletti, que se encontraba de vacaciones.

El pedido de perpetuas

Los fiscales del juicio pidieron la condena a prisión perpetua para los ocho integrantes de la patota de rugbiers acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa, hace poco más de tres años, en Gesell. Les atribuyeron la coautoría del brutal y cobarde homicidio a golpes y, al mismo tiempo, solicitaron la apertura de una causa por la presunta comisión de falso testimonio para Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, amigos de los sujetos que están en el banquillo de los acusados.

Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García señalaron que los imputados “se pusieron de acuerdo para darle muerte” a Fernando, al atacarlo “por sorpresa” en el momento en que se encontraba “conversando en la vereda y distraído”. Dávila pidió prisión perpetua para los ocho acusados y caratuló el hecho como homicidio doblemente agravado por alevosía.

Reclaman por la ley Lucio

La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, le envió una nota al presidente Alberto Fernández para que se incorpore al temario de sesiones extraordinarias, el tratamiento del proyecto de creación del “Plan federal de capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

El proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara Baja, está inspirado en el terrible caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado a golpes por su madre y por la pareja de esta, en la provincia de La Pampa. Ambas mujeres fueron sometidas a juicio y el 2 de febrero se conocería la sentencia.