Altas temperaturas, balnearios colmados, y mucho trabajo para los guardavidas

Según el pronóstico del tiempo, para este sábado y domingo -también el lunes-, el termómetro rozará los 40 grados en el Alto Valle, lo que seguramente generará que la gente se acerque a los balnearios habilitados para refrescarse ante la intensa ola de calor. Los guardavidas de la zona, ya se preparan para un fin de semana con mucho trabajo.

"La cobertura en los balnearios comenzará a las 10 de la mañana y finaliza a las 21 horas. Calculamos que vamos a tener mucha tarea por el calor", comentó el secretario general del Sindicato de Guardavidas, Ariel Tarifeño, en diálogo con AM550 y CN24/7.

En relación con lo sucedido los en los últimos días en Vista Alegre, en donde dos jóvenes que se bañaban en un sector no habilitado perdieron la vida, Tarifeño aseguró: "Lo que pasó en Vista Alegre nos afecta muchísimo, hace años atrás se cubría esa zona con guardavidas, los fines de semana, pero se dejó de hacer. No sabemos si es por temas económicos, o por qué, pero habían muchos rescates. Nosotros em diciembre del año pasado hicimos presentaciones ofreciendo el servicio pero no tuvimos respuesta. Ahora volvimos a hacer el llamado para que no haya gente a la deriva en esos lugares que son muy peligrosos".

La semana pasada, desde la Municipalidad informaron que el equipamiento que tienen los guardavidas, como por ejemplo, dos botes semirrígidos y cuatro motos de agua, permiten cubrir los 14 kilómetros de río hasta el límite con Cipolletti hasta Plottier.

En total, habrá 144 guardavidas que estarán presentes en los balnearios habilitados. Para este verano, recomiendan solo bañarse en Valentina Sur, Solalique, Isla Verde, Sandra Canale, Río Grande, Albino Cotro y Limay BPN.