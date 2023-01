Las elecciones en cuenta regresiva y otras cuestiones

Durante la semana que termina, el gobernador Omar Gutiérrez oficializó la fecha en la que la provincia y buena parte de los municipios neuquinos (incluida la ciudad capital) irán a las urnas para elegir gobernador, diputados provinciales, jefes comunales y concejales, entre otras autoridades. Se votará el 16 de abril y, aunque faltan poco más de tres meses, hay fuerzas políticas que aún tienen cuestiones por resolver. Por lo pronto, se asegura que quien se encuentra mejor posicionado para disputarle el poder al MPN -cuyo candidato a gobernador es Marcos Koopmann- es Rolando Figueroa. Claro que la convocatoria a las urnas no fue lo único que concentró el interés. Nada de eso, los lectores también siguieron con atención, temas como las estafas perpetradas por una municipal de Centenario, y el juicio oral a los ocho rugbiers por el brutal y cobarde asesinato de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell. Veamos...

Las estafas en Centenario

Una empleada de la Municipalidad de Centenario fue acusada de estafar con la venta de lotes y casas a unas 470 familias. Una de las damnificadas, Jésica Correa dijo haberle pagado 150 mil pesos por una casa prefabricada, que la supuesta delincuente jamás le entregó.

Dicen que esta doña se manejaba por WhatsApp y que ofrecía tanto casas prefabricadas por 650 mil pesos, como terrenos. La denunciante aseguró que en la municipalidad que conduce el intendente Javier Bertoldi (PJ), le dijeron que “más o menos sabían lo que ella hacía”, pero no hicieron nada.

Contó que, en agosto de 2022, le llegó el dato de que “una mujer de Tránsito de la Municipalidad” vendía carpetas por un terreno y una vivienda, cosa que la entusiasmó. Pero luego de pagar la primera cuota por 150 mil pesos, la vendedora desapareció. La damnificada hizo estas declaraciones en diálogo con la AM550. Los vecinos esperan que se haga justicia.

Mentirosa (acusan a CFK desde Neuquén)

El candidato a presidente de la Nación por Libres del Sur y referente de ese partido en la provincia de Neuquén, Jesús Escobar, dijo que “escuchar a Cristina Kirchner (CFK) hablar sobre los problemas de la Argentina da vergüenza ajena”, y la acusó de mentirosa. Sus dichos generaron reacciones, algunas de aprobación y otras de reproche.

“En un momento en que buena parte de los argentinos no llega a fin de mes y millones comen una vez al día, para la vicepresidenta el problema principal que tenemos son las mafias y el Estado paralelo”, rezongó Escobar. Muchos hicieron ver que a pesar de ese posicionamiento, en la provincia de Neuquén Libres del Sur apoya (con una colectora de Mercedes Lamarca) la candidatura a gobernador de Ramón Rioseco, del Frente de Todos.

Reclamo contra Carreras (1)

Luego de varias semanas de reclamos, en el centro de Roca, retirados de la Policía de Río Negro resolvieron manifestarse a la vera de la Ruta 22, en el ingreso a Cervantes, pero sin realizar cortes. Explicaron que llevan 13 años en demanda del pago de la zona austral y que es el único sector de la administración pública rionegrina que no lo percibe.

Al respecto, uno de los que llevaron adelante la protesta, Luis Margagliotti dijo a la AM550 y a 24/7 Canal de Noticias lo siguiente: “Les pedimos a Carreras (Arabela, la gobernadora) y a todos los funcionarios políticos de turno que se hable de estos temas”, pero “no les importa absolutamente nada”.

Reclamo contra Carreras (2)

Recién arrancó el año y ya se habla de un inicio de clases conflictivo en la provincia de Río Negro. Es que el rechazo de la Cámara Laboral de Roca al amparo que presentó el gremio docente (UnTER) por liquidaciones mal realizadas por parte del gobierno rionegrino de Arabela Carreras agitó las aguas. La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza, dijo a la AM550 y a 24/7 Canal de Noticias lo siguiente: “Tuvimos un descuento del 10% en nuestros sueldos del mes pasado y como no fuimos escuchados por Trabajo ni Educación recurrimos a la Justicia y fue rechazado el amparo, porque dice que hay otras vías para seguir el reclamo”. “De no remediarse esta situación lo antes posible no habrá un inicio de clases 2023”, advirtió.

Alberto acusa

El presidente Alberto Fernández y once gobernadores acordaron impulsar el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los que acusa de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

Buscan que la Cámara de Diputados disponga la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Desde el Gobierno nacional se aseguró que “en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.

Los asesinos en el banquillo

Durante la primera jornada laboral de enero, empezó el juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, a la salida de un boliche en Villa Gesell. Los homicidas podrían ser condenados a prisión perpetua, tras el proceso judicial que se extenderá durante todo el mes.

La primera audiencia fue impactante. No sólo familiares y amigos de Fernando esperaban este día, sino también miles de personas que recuerdan a diario el homicidio del joven como uno de los hechos más desgarradores de la historia policial reciente.