Criancero llegó con sus animales a Casa de Gobierno y exige que lo reciban

Un criancero de Añelo llegó con sus animales y una pancarta por la mañana de hoy martes 10 de octubre, hasta la Casa de Gobierno de Neuquén, en busca de respuestas de las autoridades provinciales.

Su reclamo tiene un enfoque crítico: Ernesto Fernando Kral denuncia que hace años una empresa de arenas le ocupo sus tierras, en las que vive y trabaja hace más de 20 años, e ingresaron "forzando candados y con custodia policial, y arrebataron más de 200 hectáreas".

Sin previo aviso, el criancero denuncia que tiene pruebas de fraude y se dirigió al gobernador Omar Gutiérrez con un reclamo directo: "Les pido que me atiendan o contesten, no sean cómplices". Llegó con fardos de pastos y ató sus animales al poste de luz, esperando una respuesta de las autoridades.

En conversación con AM 550 y CN 24/7, Ernesto comentó que no quiere problematizar a nadie, que solo busca solucionar la devolución de sus tierras: "Yo lo único que quiero es estar con mis animales y recuperar mis tierras que me pertenecen. Nada más", aclaró. Así mismo, enfatizó en la presunta relación con un ex ministro: "Guillermo Coco ex ministro de energía de acá de la provincia de Neuquén fue quién me usurpó las tierras de aproximadamente 200 hectáreas" y aclaró que "yo no quiero interrumpir al señor gobernador ni a ningún funcionario, solo quiero una solución".

En cuanto al tiempo que planea estar fuera de la Casa de Gobierno, Ernesto enfatizó que "voy a quedarme acá, el tiempo necesario, hasta que me atienda el gobernador y me de una solución".