Sufrió una fractura expuesta por intentar colgarse de la luz

La mañana del domingo perdió su tranquilidad en el Barrio Vista Hermosa de Centenario, cuando los alaridos de un hombre herido alarmaron a todos los vecinos. Fuentes indicaron al medio Centenario Digital que el individuo de 43 años recibió una fuerte descarga eléctrica cuando intentaba empalmar unos cables para realizar una conexión ilegal.



Todo aconteció afuera de un domicilio de la calle Cuba, cercana a la esquina de calle Guillén, cuando el hombre se trepó a un pilar de electricidad sin los guantes aislantes. Producto de la descarga, cayó desde una altura considerable y sufrió una contundente herida en una de sus piernas.



Esta persona de 43 años fue asistida por otras personas mientras bomberos y policía arribaban al lugar y, a pesar de mantener la consciencia, el herido en cuestión no podía ponerse de pie. Finalmente, fue trasladado al hospital Natalio Burd donde el diagnóstico fue una fractura expuesta en su pierna izquierda, por lo que lo derivaron al Castro Rendón de la capital neuquina.



Al mismo tiempo llegaron al lugar de los hechos el jefe de bomberos voluntarios, Patricio Álvarez y personal de la Comisaría 52º. Además, se solicitó la presencia de personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), ya que el pilar permanecía cargado de energía: si bien no dieron un motivo concreto por el cual esta vivienda no tenía su medidor, determinaron que este hecho fue por un intento de conexión ilegal.