Elecciones 2023: ¿Qué dijo Omar Gutiérrez sobre vender Vaca Muerta?

El gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, emitió su voto esta jornada en la Escuela Nº2 ubicada en Avenida Argentina y San Juan, la misma que el gobernador electo Rolando Figueroa. Antes de sufragar, el mandatario saliente habló con la prensa y respondió sobre los polémicos dichos de Javier Milei acerca de vender Vaca Muerta: "A YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende”, dijo el candidato de La Libertad Avanza.

Si bien trató de evadir la respuesta directa a Milei, aduciendo que "no es el día indicado para contestarlo, ya que se trata de un candidato", siguió la línea de la pregunta desvinculándola del libertario. De esta manera, reformuló lo interrogado y respondió en una línea: "¿Se puede vender Vaca Muerta? La respuesta es no, chicos, no se puede vender Vaca Muerta".



No obstante, el gobernador Omar Gutiérrez dio varios argumentos por los cuales lo que propone el candidato Javier Milei con los recursos de las provincias es inasequible: "Lo primero que tiene que quedar claro antes de abrir un escenario de esa envergadura es si es posible. Los recursos del subsuelo, además de ser propiedad de las provincias, no se pueden vender. Son imprescriptibles, inenajenables e invendibles. Los recursos son propiedad y pertenencia legalmente, constitucionalmente y democráticamente de las provincias".



En esa línea, Gutiérrez explicó "qué es lo que pueden hacer los gobiernos provinciales con esos recursos", adelantando que hay algunas cosas que se pueden hacer y otras que no, y subrayó "una que es clave" que es que "la provincia no puede venderlos" porque "no podés vender lo que no es tuyo". El mandatario argumentó que los recursos "tienen un régimen de administración que son las concesiones" y aprovechó para aclarar que según la Ley "son por 35 años, no por 25, ya que es prorrogable a solicitud del concesionario por diez años más".

Para finalizar con respecto a Vaca Muerta, destacó que "es importante que nosotros preservemos y cuidemos el ADN desarrollista que tenemos en la provincia, que se ha consolidado como un "boom" económico y de desarrollo. Es ejemplo y orgullo que permite al país salir al mundo".